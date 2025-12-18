 LEA: degalų kainos per savaitę mažėjo

2025-12-18 17:03
ELTOS inf.

Pastarąją savaitę degalai Lietuvoje mažėjo labiausiai tarp Baltijos šalių ir kaimynių valstybių. Lietuvos energetikos agentūros (LEA) duomenimis, benzinas atpigo 0,9 proc., o dyzelinas – 1,3 proc.

LEA: degalų kainos per savaitę mažėjo / Ž. Gedvilos / ELTOS nuotr.

Gruodžio 15-ąją, pirmadienį, šalies degalinėse litras benzino vidutiniškai kainavo 1,39 euro, o dyzelino kaina siekė 1,52 euro. Degalinių tinkluose vidutinės benzino kainos svyravo nuo 1,33 iki 1,50 euro, dyzelino – nuo 1,43 euro iki 1,61 euro.

Šiuo metu benzinas Lietuvoje yra 8 centais pigesnis, palyginti su šių metų sausio pradžia, o dyzelino kaina 7 centais mažesnė už metų pradžioje buvusias kainas.

Agentūros teigimu, toks degalų kainų sumažėjimas susijęs su mažesnėmis Brent naftos kainomis: 2025 m. sausio pradžioje nafta vidutiniškai kainavo apie 76 USD/bbl, o gruodžio pirmojoje pusėje kaina nukrito iki 62 USD/bbl.

Benzino vidutinės kainos praėjusią savaitę Lietuvoje, Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje ir Vokietijoje sumažėjo 0,3–1,9 procento. Lenkijoje benzino vidutinė kaina panaši kaip mūsų šalyje, arba vos 0,004 Eur/l mažesnė.

Dyzelino vidutinės kainos visose lyginamose šalyse sumažėjo 0,9–2,5 procento. Kaimyninėje Lenkijoje dyzelino vidutinė kaina dabar siekia 1,45 euro,  o Estijoje ir Latvijoje kainos yra atitinkamai 1,39 euro ir 1,50 euro.

Tarp Europos Sąjungos (ES) šalių didžiausios dyzelino vidutinės kainos Airijoje, Nyderlanduose ir Danijoje, kur kaina svyruoja nuo 1,70–1,75 euro. Pigiausiai dyzelinas kainuoja  Čekijoje, Bulgarijoje ir Maltoje – kaina siekia nuo1,21–1,38 euro.

Šiame straipsnyje:
LEA
degalų kainos
benzinas
dyzelinas

