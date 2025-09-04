LEA apžvelgė degalų kainas: kuo nustebino rugpjūtis?

Agentūros duomenimis, rugsėjo 1-ąją litras dyzelino šalies degalinėse vidutiniškai kainavo 1,38 euro, dyzelinas – 1,47 euro. Skirtumas tarp dyzelino ir benzino kainų Lietuvoje sudaro 9 centai.
Praėjusią savaitę benzino vidutinės kainos sumažėjo Lietuvoje, Estijoje ir Vokietijoje 0,4–0,6 proc., padidėjo Latvijoje ir Lenkijoje atitinkamai 0,3 proc. ir 0,2 procento.
Lenkijoje benzino vidutinė kaina dabar siekia 1,36 euro ir yra 2 centais mažesnė nei Lietuvoje. Estijoje ir Latvijoje vidutinės benzino kainos dabar yra atitinkamai 1,63 Eur/l ir 1,52 Eur/l.
Dyzelino vidutinės kainos praėjusią savaitę visose lyginamose šalyse sumažėjo 0,2–4,2 proc., išskyrus Estiją, kur kaina padidėjo 0,4 procento.
Lyginant dyzelino kainas Lietuvoje ir Lenkijoje, pastarojoje šalyje vidutinė šių degalų kaina siekia 1,38 Eur/l, ir yra 9 centais mažesnė nei Lietuvoje, o Estijoje ir Latvijoje kainos yra atitinkamai 1,47 Eur/l ir 1,44 Eur/l.
Per pirmas tris rugsėjo dienas didmeninės benzino ir dyzelino kainos padidėjo atitinkamai 1 ir 2 centais. Per rugpjūtį didmeninė benzino kaina. sumažėjo 2, o dyzelino – 3 centais.
