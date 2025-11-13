LEA palygino dyzelino ir benzino kainas

Agentūros duomenimis, lapkričio 10-ąją, pirmadienį, litras benzino Lietuvoje vidutiniškai kainavo 1,41 euro, o dyzelinas – 1,51 euro. Skirtumas tarp dyzelino ir benzino kainų Lietuvoje padidėjo ir sudaro 10 centų. Agentūros teigimu, toks skirtumas paskutinį kartą buvo šių metų rugpjūtį.
Benzino vidutinės kainos praėjusią savaitę padidėjo Lietuvoje, Estijoje, Lenkijoje ir Vokietijoje 0,2–1,2 proc., o Latvijoje sumažėjo 0,1 procento. Per mėnesį benzino kaina visose lyginamose šalyse padidėjo 0,6–7,5 proc., išskyrus Latviją, kur kaina nepakito.
Lenkijoje litras benzino šiuo metu kainuoja 1,39 euro ir yra 2 centais pigesnis nei Lietuvoje. Estijoje ir Latvijoje vidutinės benzino kainos dabar yra atitinkamai 1,53 euro ir 1,54 euro.
Dyzelino vidutinės kainos praėjusią savaitę visose lyginamose šalyse padidėjo 0,5–5,6 procento, išskyrus Latviją, kur kaina sumažėjo 0,1 procento. Per mėnesį dyzelino vidutinė kainos visose lyginamose šalyse 0,1–10,5 procento.
Lenkijoje dyzelino vidutinė kaina dabar siekia 1,43 euro ir yra 8 centais mažesnė nei Lietuvoje, o Estijoje ir Latvijoje kainos yra atitinkamai 1,43 euro ir 1,52 euro.
Lapkričio pirmojoje pusėje benzino didmeninės kainos padidėjo 4 centais, o dyzelinas pabrango 5 centais.
