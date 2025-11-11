 Seimas spręs, ar leisti labdaros teikėjams ir gavėjams neteikti VMI mėnesio ataskaitų

Seimas spręs, ar leisti labdaros teikėjams ir gavėjams neteikti VMI mėnesio ataskaitų

2025-11-11 16:56
Lukas Juozapaitis (BNS)

Seimas imasi svarstyti siūlymą atsisakyti reikalavimo įmonėms ar organizacijoms, gaunančios ir teikiančioms labdarą, Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) teikti mėnesio ataskaitas apie paramą.

Seimas spręs, ar leisti labdaros teikėjams ir gavėjams neteikti VMI mėnesio ataskaitų
Seimas spręs, ar leisti labdaros teikėjams ir gavėjams neteikti VMI mėnesio ataskaitų / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Parlamentas antradienį po pateikimo pritarė Vyriausybės teiktoms Labdaros ir paramos įstatymo pataisoms, 75 Seimo nariams balsavus už bei dar dviem susilaikius. Toliau jos bus svarstomos Biudžeto ir finansų komitete.

„Tikslas yra sumažinti administracinę naštą ir atsisakyti perteklinių nuostatų“, – pristatydamas siūlymą Seimo posėdyje sakė finansų viceministras Darius Sadeckas.

VMI skaičiavimais, atsisakius šio perteklinio reikalavimo administracinė našta verslui sumažėtų apie 49,6 tūkst. eurų.

Dabar paramos teikėjai privalo pateikti VMI mėnesio ir metinę ataskaitas apie suteiktą ir gautą  paramą. Mėnesio ataskaita būtina, kai vienam paramos gavėjui suteiktos paramos suma tais metais viršija 15 tūkst. eurų.

VMI kasmet atlieka paramos teikimo ir panaudojimo rizikos vertinimą, o tam naudojamos metinės ataskaitos.

Šiame straipsnyje:
VMI
teikti ataskaitas
Mėnesio ataskaitos
labdaros teikėjai
labdaros gavėjai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų