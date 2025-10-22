 Pritarė siūlymui sumažinti administracinę naštą verslui

2025-10-22 14:07
BNS inf.

Vyriausybė trečiadienį posėdyje pritatė Finansų ministerijos siūlymui atsisakyti reikalavimo įmonėms ar organizacijoms, gaunančios ir teikiančioms labdarą, Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) teikti mėnesio ataskaitas apie tokią paramą.

Pritarė siūlymui sumažinti administracinę naštą verslui / Asociatyvi freepik.com nuotr.

„Pakeitimo esmė – naštos (administracinės – BNS) sumažinimas ir perteklinių reikalavimų atsisakymas (...) Siūlome supaprastinti šiek tiek gyvenimą paramos teikėjams ir gavėjams“, – posėdyje sakė finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.

VMI skaičiavimais, atsisakius šio perteklinio reikalavimo administracinė našta verslui sumažėtų apie 49,6 tūkst. eurų.

Dėl Labdaros ir paramos įstatymo pataisų sprendimą dar turės priimti Seimas.

Dabar paramos teikėjai privalo pateikti VMI mėnesio ir metinę ataskaitas apie suteiktą ir gautą  paramą. Mėnesio ataskaita būtina, kai vienam paramos gavėjui suteiktos paramos suma tais metais viršija 15 tūkst. eurų.

VMI kasmet atlieka paramos teikimo ir panaudojimo rizikos vertinimą, o tam naudojamos metinės ataskaitos.

Šiame straipsnyje:
Seimas
administracinė našta
palengvinti naštą
ataskaitos
Mėnesio ataskaitos
finansinės ataskaitos
labdaros teikėjai
labdaros gavėjai

