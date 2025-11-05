Kovai su sukčiais premjerė siūlo atsisakyti didesnių sumų momentinių pavedimų

„Galbūt turėtume grįžti į tuos laikus, kai nuo tam tikros sumos pavedimas ne momentinis, o su tam tikru išlaikymu, kad žmogus dar turėtų galimybę jį atšaukti“, – Vyriausybėje žurnalistams trečiadienį sakė I. Ruginienė.
Kovai su nusikaltėliais premjerė sakė nurodžiusi suformuoti tarpinstitucinę grupę, kuri pasiūlytų, kaip apsaugoti gyventojų lėšas.
Vyriausybės vadovė kalbėjo, jog telefoniniai ir internetiniai sukčiai šiemet iš gyventojų jau išviliojo apie 27 mln. eurų: „Matome didžiulę problemą dėl telefoninių ir internetinių sukčių.“
„To ignoruoti negalime“, – pabrėžė ji.
Pasak įvairių ekspertų, sukčių veikla gali dar labiau suaktyvėti kitais metais, kai žmonėms bus leista atsiimti pensijų fonduose sukauptas lėšas.
