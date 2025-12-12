Konkurencijos taryba leido „Munich Re“ per „Ergo“ su išlygomis įsigyti Lietuvos „Gjensidige“

Tačiau įmonė turės perleisti vežėjų draudimo sutartis kitam pirkėjui.
Taryba pranešė anksčiau įvertinusi, jog sandoriu būtų itin apribota konkurencija vežėjų civilinės atsakomybės draudimo rinkos mažų įmokų segmente Lietuvoje, todėl Vokietijos bendrovė gruodžio 10 dieną pateikė patikslintus įsipareigojimus.
„Konkurencijos taryba davė leidimą koncentracijos sandoriui padariusi išvadą, kad tinkamai ir laiku įgyvendinus pateiktus įsipareigojimus – perleidus „Gjensidige“ vežėjų civilinės atsakomybės draudimo portfelį – bus pašalintos neigiamos pasekmės konkurencijai“, – pranešė taryba.
Vokietijos bendrovė įsipareigojo, kad visos minėtos sutartys bus perleistos su sandorio šalimis nesusijusiam pirkėjui. Be kita ko, „Munich Re“ privalės iki verslo dalies perdavimo išlaikyti nepakitusią sutarčių vertę ir apimtį, dvejus metus nekonkuruoti dėl perleistų klientų, su pirkėju suderintu laiku teikti pereinamojo laikotarpio paslaugas bei informuoti tarybą apie įsipareigojimų įgyvendinimą.
„Munich Re“ kaip galimą „Gjensidige“ verslo dalies pirkėją pasiūlė Estijos bendrovę „If P&C Insurance“. Konkurencijos taryba patvirtino pirkėjo kandidatūrą ir pirkimo-pardavimo sutartį kaip atitinkančią bendrovės prisiimtus įsipareigojimus.
BNS rašė, kad apie „Gjensidige“ įsigijimą už neskelbiamą sumą „Ergo“ pranešė pernai liepą. Balandžio pradžioje sandoriui jau pritarė Lietuvos bankas.
Kaip anksčiau rašė BNS, užbaigus sandorį „Gjensidige“ bus integruota į „Ergo“ grupę Baltijos šalyse.
„Munich Re“ užsiima perdraudimo veikla gyvybės, sveikatos, turto, civilinės atsakomybės ir kitose srityse visame pasaulyje.
„Ergo International“ grupės dalis – „Ergo Insurance“ bei „Ergo Life Insurance“ – veikia trijose Baltijos valstybėse, kaip ir „Gjensidige“.
Lietuvos „Gjensidige“ 2023 metais gavo 4 mln. eurų grynojo pelno, kai 2022 metais patyrė 17 mln. eurų nuostolį. Bendrovė 2023 metais gavo 143,4 mln. eurų draudimo pajamų – 11,6 proc. daugiau (128,4 mln. eurų).
