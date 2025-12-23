Taryba: siūlymai sumažinti baudas už konkurencijos pažeidimus neatitinka ES teisės

Taryba teigia gavusi Europos Komisijos (EK) raštišką nuomonę, kurioje nurodoma, kad svarstomas Konkurencijos įstatymo pakeitimų projektas gali neatitikti reikalavimų.
EK susirūpinimą sukėlė siūloma nuostata, pagal kurią pažeidėjams po pirmojo etapo apskaičiuotas bazinis baudos dydis būtų mažinamas iki 50 proc. maksimalaus galimos baudos dydžio.
EK vertinimu, toks reglamentavimas neleistų tarybai tinkamai įvertinti pagal ES direktyvą privalomų baudų kriterijų – pažeidimo pavojingumo bei trukmės ir pagal juos apskaičiuoti proporcingų sankcijų, nes jau po pirmojo skaičiavimo etapo baudos turėtų būti mažinamos perpus.
Taryba informavo Seimo narius apie gautą EK poziciją bei paprašė nepriimti pakeitimų – dėl jų Lietuvai galėtų būti pradėta pažeidimo procedūra bei skirtos finansinės sankcijos, be to, tai mažintų atgrasymą nuo pažeidimų.
Seimo Ekonomikos komitetas antradienį svarstys Teisės departamento išvadą dėl šių pataisų.
Kaip rašė BNS, Seime kelią skinasi iniciatyva įtvirtinti naują tvarką – Ekonomikos komitetas kiek anksčiau gruodį pritarė tokioms Audito komiteto inicijuotomis Konkurencijos įstatymo pataisoms, kurias koreguoti siūlė Vyriausybė.
Jomis siūloma įtvirtinti tris baudos apskaičiavimo etapus: pirma – bazinis jos dydis negali viršyti 50 proc. maksimalios baudos, antra – bauda mažinama arba didinama atsižvelgiant į aplinkybes, trečia – ji gali būti mažinama atsižvelgiant į įmonės finansinę padėtį ir kitas aplinkybes, arba didinama siekiant atgrasyti. Jei galutinė bauda viršija numatytas maksimalias baudas, ji būtų sumažinama iki jų ribos.
Komitetas nepalaikė Vyriausybės pozicijos atsisakyti Audito komiteto pasiūlytos bazinės baudos nustatymo tvarkos bei pritarė verslo asociacijų prašymui palikti pataisų iniciatorių pasiūlytą taisyklę.
Tuo metu Vyriausybės išvadą palaikiusi Konkurencijos tarybos pirmininkė Jolanta Ivanauskienė aiškino, kad 50 proc. pirmos baudos riba būtų palankesnė kartelinius susitarimus padariusiam verslui bei mažiau gintų vartotojų interesus, be to, galimai pažeistų ES teisę.
Lietuvos verslo konfederacijos direktorė Ineta Rizgelė sakė, kad neįvedus 50 proc. taisyklės neliktų prasmės įteisinti ir kitų siūlomų baudų etapų, kuriuos verslas palaiko. Asociacijos „Investors' Forum“ vadovas Vytautas Šilinskas savo ruožtu akcentavo, kad pataisos baudų nemažins, tiesiog jos bus skaičiuojamos kitaip.
Anot J. Ivanauskienės, dabar Konkurencijos taryba maksimalias baudas skiria iki 20 proc. visų pažeidimų.
