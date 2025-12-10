„Piletilevi Group“ galutinai pralaimėjo ginčą dėl „Tiketos“ įsigijimo

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) trečiadienį atmetė „Tiketą“ 2021 metais įsigijusios „Piletilevi Group“ skundą ir paliko galioti pirmosios instancijos teismo 2024 metų sausį priimtą sprendimą, kuriuo tarybos sprendimas pripažintas teisėtu, pranešė taryba.
LVAT teisėjų kolegija padarė išvadą, kad Regionų administracinis teismas teisingai nustatė bylai reikšmingas faktines aplinkybes ir nėra pagrindo naikinti ar keisti jo sprendimo.
Paska pranešimo, LVAT kartu nurodė, kad turės būti vertinamos po sandorio susiklosčiusios faktinės aplinkybės ir praktinės galimybės atkurti ankstesnę padėtį ar pašalinti sandorio pasekmes, kaip įpareigojo Konkurencijos taryba.
Pastaroji 2022-ųjų birželį atsisakė duoti leidimą sandoriui, nors įmonės jį sudarė dar 2021 metų liepą.
„Piletilevi Group“ vadovas Svenas Nuutmannas (Svenas Nutmanas) 2024-ųjų pradžioje sakė nesutinkantis su Konkurencijos tarybos sprendimu ir mano, kad proceso metu įmonė laikėsi teisės normų. Be to, Lietuvos bilietų platinimo rinkoje atsiranda naujų žaidėjų, o tai patvirtina jos argumentus apie konkurenciją ir rinkos dinamiką.
2021 metų liepą „Piletilevi Group“ įsigijo 100 proc. „Tiketos“ akcijų. Kadangi „Tiketos“ pajamos 2020 metais nesiekė 2 mln. eurų, „Piletilevi Group“ neprivalėjo pranešti apie sandorį, tačiau taryba nusprendė savo iniciatyva jį nagrinėti.
Pasak tarybos, ji įpareigojo „Piletilevi Group“ pateikti pranešimą apie sandorį, nes kilo įtarimų dėl konkurencijos ribojimo bilietų į įvairius renginius platinimo rinkoje, kur grupė valdė dvi didžiausias bilietų platinimo bendroves – „Tiketą“ (svetainę tiketa.lt) ir „Nacionalinį bilietų platintoją“ (bilietai.lt).
Įmonę Estijos bendrovei 2021 metais pardavė aviacijos grupės „Avia Solutions Group“ savininko Gedimino Žiemelio kontroliuojama bendrovė „DG21“.
