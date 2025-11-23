Kas dirbs per Kalėdas?

– Visi turbūt pastebime, kad Kalėdoms pradeda puoštis ir parduotuvės, ir vitrinos, ir gatvės vis anksčiau. Miestai įžiebia Kalėdų egles netgi lapkričio pabaigoje, o nuo lapkričio pradžios jau matome vis daugiau lempučių. Bet ar darbdaviai papildomų darbo rankų taip pat vis anksčiau ieško?
Kurjeriams atlygio intervalas labai platus – nuo 900 iki 1800 eurų.
– Tikrai taip, vis anksčiau pradeda ieškoti, ir pirmieji sezoninio darbo pasiūlymai prasidėjo jau rugsėjo mėnesį. Tačiau, jei žiūrėtume į kiekį, didžiausias darbo pasiūlymų skaičius visgi yra lapkritį. Ir čia darbdaviai ieško įvairiausių specialistų, o neretai ir nespecialistų. Iš esmės tai yra daugiau darbai, nereikalaujantys aukštos kvalifikacijos. Norėčiau išskirti dvi grupes – prekybą ir logistiką. Šiose srityse daugiausia darbo pasiūlymų, kur ieškoma sezoninių darbuotojų. Pozicijų pasirinkimas tikrai įvairus. Pavyzdžiui, prekyboje ne tik pardavėjų-konsultantų ieško, bet ir dovanų pakuotojų. Matyti, kad įmonės susiduria su poreikiu, kad būtų ne tik prekė įsigyta, bet ir supakuota. Salės darbuotojų taip pat ieško. Logistikoje dažniausiai siūlomi siuntų skirstymo, rūšiavimo darbai: siuntų skirstytojai, siuntų krovėjai, rūšiuotojai. Bet labiausiai, aišku, Kalėdas siejame su kurjerių darbu. Kurjeriams pasiūlymų visuomet yra, bet Kalėdinių laikotarpiu – jų ženkliai daugiau. Dabar, ką tokio ypatingo siūlo įmonės? Iš esmės, atlyginimai čia turbūt svarbiausias aspektas. Dažnai sezoninio darbo pasiūlymuose nurodomas ne mėnesinis, o valandinis atlygis. Už valandą mokama ir 6,90 euro, ir 7,60 euro, ir 9,50 euro – skalė gana plati. Panašiai ir pagal pačius darbus: yra pozicijų, kur atlyginimas siekia apie tūkstantį į rankas. O kurjeriams atlygio intervalas labai platus – nuo 900 iki 1800 eurų. Taigi galimybių yra tikrai įvairių.
– Kiek lankstus yra grafikas? Jeigu žmogus galvoja susirasti papildomą darbą, ar galima dirbti, tarkim, naktimis ar vėliau vakare? Kokios yra opcijos derinant su pilnu etatu ar puse etato?
– Sezoniniai darbai tuo ir pasižymi, kad įmonės priima darbuotojus labai trumpam laikotarpiui. Dažnai darbdaviai nurodo konkrečiai: darbas iki gruodžio 24 d. arba iki gruodžio 31 d. Labai aiškiai apibrėžiama, iki kada reikalingi darbuotojai. Taip pat ieškoma pusės etato, trijų ketvirtadalių etato, pilno etato – visa tai varijuoja. Ypač jei tai logistikos darbai sandėliuose, siūlomos pamainos yra labai lanksčios. Galima rinktis rytinę, dieninę, naktinę pamainą. Darbdaviai tikrai lankstūs ir nori pritraukti kandidatų: dažnai nurodo, kad nereikės jokio interviu, viską galima sutvarkyti per vieną dieną, internetu, o atlyginimas bus pervedamas kiekvieną savaitę. Tad pasiūlymuose matyti labai daug lankstumo.
– Bet šiaip, darbdaviai randa tai, ko ieško, ar dažnai tos vietos taip ir neužsipildo per visą sezoną?
– Kiek stebime ieškančius darbo, tai iš tikrųjų sezoniniai darbai gana paklausūs yra. Ir ieškantys darbo patys, kai ieško, pamini, kad ieško darbo būtent sezonui, tik kalėdiniam laikotarpiui. Matosi, kad yra norinčių dirbti. Vis dėlto dažniausiai orientuojamasi į jaunimą, studentus ypač, kai reikia tiesiog pagalbinių darbo rankų tam trumpam laikotarpiui. Studentams tai patrauklus variantas, nes paskui prasideda sesijos, tad suderinimas lengvesnis. Susidomėjimas tikrai yra. Ir kai kurie, jeigu jiems tas darbas tiko ir patiko, įmonės tokių darbuotojų nepaleidžia ir pasiūlo ilgalaikį darbą, ne tik terminuotą sutartį.
– Ar daugėja variantų darbo vietų ir kvalifikacijų, ką gali žmogus dirbti? Kaip užsiminėt, pavyzdžiui, atsiranda pakuotojų specialybės. Gausėja tų variantų, ką žmogus gali daryti būtent atėjus kalėdiniam laikotarpiui?
– Tiek šiemet, tiek jau keletą metų pareigos labai panašios. Tai prekyboje – pardavėjas, konsultantas, dovanų pakuotojas, apskritai siuntų rūšiuotojai. Iš įdomesnių, ką turėjome, pavyzdžiui, ieškomi sezoniniai darbuotojai Laplandijai. Tai jau toks darbas užsienyje, ir laikotarpis kitoks – nuo lapkričio iki balandžio mėnesio ieškomi sezoniniai darbuotojai Laplandijoje. Kitas variantas – labiau darbai užsienyje, pavyzdžiui, Danijoje ieškoma darbuotojų kalėdinių puokščių rišimui, eglučių ūkiuose. Laikotarpis vėlgi skiriasi nuo to, ko ieško Lietuvoje – pavyzdžiui, nuo lapkričio iki sausio vidurio. Atlyginimai Danijoje, grubiai skaičiuojant, apie du kartus didesni nei Lietuvoje – maždaug į rankas nuo 1600 iki 2600 eurų. Pragyvenimo lygis, aišku, kitas, tai reikėtų paskaičiuoti, kiek iš tikro lieka. Bet bendrai atlyginimas aukštesnis. Laplandijoje, pavyzdžiui, valandinis atlygis vidutiniškai svyruoja nuo 12 iki 16 eurų per valandą.
– Kaip ten bebūtų, ar galima pastebėti, kad žmonės galbūt geriau gyvena? Turiu omeny vis didesnį vartojimą, o juk nuo vartojimo ir priklauso darbo vietos. Galbūt jų tiesiog kasmet daugėja?
– Žiūrint į darbo pasiūlymų kiekį, matau gana tolygų skaičių, palyginus su tuo, kas buvo pernai – išlaikome panašų, bet didelį tempą. Tikrai yra aukštas vartojimo aktyvumas. Ir gerai, kad jis nepaaugo dar labiau. Bet darbo pasiūlymų kiekio panaši situacija yra kaip ir pernai.
– Ką patartumėt žmogui, kuris dabar ieško pastovaus darbo, susijusio su tuo, ką galėtų pradėti nuo kalėdinio laikotarpio? Turiu omeny, galbūt jis norės išlaikyti šią darbo vietą.
– Reikėtų pasižiūrėti, koks darbas domina, nes variantų tikrai daug. Darbo pasiūlymų yra daug. Tiesiog reikėtų pasirinkti tą sritį, kurioje norėtum augti ir kurioje yra galimybių – ar didinti pareigas horizontaliai, ar daryti vertikalią karjerą. Tai toks atspirties taškas – kas labiausiai domina ir kur matai savo ateitį. Tuomet lengviau ir prasmingiau pasirinkti darbo sritį.
