KAM viceministrė: lėktuvo nuo lentynos nepaimsime

„Spartan“ atnaujininimui buvo numatyti 135 mln. eurų. (...) Investavus į tam tikros technikos atnaujinimą, vis tiek tie lėktuvai nebūtų nauji ir šiuolaikiški, kurie reikalingi kariuomenei. Tada buvo nuspręsta įsigyti naujus lėktuvus ir buvo apklausti devyni galimi tiekėjai, buvo vertinti visi oro pajėgų reikalavimai. (...) Galiausiai buvo nuspręsta įsigyti iš „Embraer“ gamintojo“, – pirmadienį surengtoje spaudos konferencijoje kalbėjo viceministrė.
„Atsakant į klausimus: kodėl šiandien ir ar tai yra pagrindinis prioritetas? Turbūt visi suprantame, kad lėktuvo nuo lentynos nepaimsime. Norint 2028 m. turėti bent vieną jau pristatytą orlaivį, mums reikia jau šiandien turėti pirkimo sutartį“, – akcentavo L. Maskaliovienė.
Pasak jos, Lietuva dėl orlaivių įsigijimo derasi kartu su Nyderlandais ir kitomis Europos Sąjungos (ES) šalimis. Viceministrės teigimu, planuojama, kad iki 2030 m. ES bus apie 40 „Embraer“ lėktuvų.
„Mes prisijungėme prie Nyderlandų derybų paketo. Vienas kontraktas su vienu gamintoju, kelių šalių. Perka iš viso devynios šalys, Nyderlandai dabar perka penkis, bet svarsto ir papildomai pirkti. Svarsto ir derasi kartu švedai, suomiai, yra daugiau“, – dėstė ji.
Viceministrės teigimu, „Embraer“ be papildomo mokesčio sutiko bendradarbiauti su lietuviškomis kompanijomis.
„Šiuo metu vyksta derybos. Vienas iš pagrindinių kriterijų buvo įtraukti lietuviškų kompanijų pramoninio bendradarbiavimo komponentą ir „Embraer“ buvo ta kompanija, kuri įskaičiavo į kainą, o ne papildomai pareikalavo“, – kalbėjo L. Maskaliovienė.
Vertino galimas rizikas
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas Giedrimas Jeglinskas jau anksčiau nerimavo, kad galutinis tokio pirkimo naudos gavėjas vis tiek bus Brazilija, kuri kartu su Rusija priklauso BRICS blokui. Visgi, viceministrės teigimu, tokį sandėrį vertino ir tikrino ne tik pati ministerija, bet ir Vyriausybės sudaryta komisija.
„Tokie pirkimai yra derinami ir tikrinami. Buvo kreiptasi ir į Vyriausybės sudarytą sandorių patikros komisiją nacionalinio saugumo klausimais. Pati kompanija yra listinguojama Niujorko biržoje, tai nėra valstybinė kompanija, dėl kurios kiltų grėsmė. Komponentai, kurie gaminami pačioje Brazilijoje yra daugiau apie korpusą, metalą, bet ne apie valdymo sistemas, ar jautrias sistemas, kurios būtų reikalingos karo atveju“, – dėstė L. Maskaliovienė.
Tuo metu kariuomenės Karinių oro pajėgų vadas pulkininkas Antanas Matutis pabrėžė, kad jautriausia „Embraer“ įranga yra montuojama NATO patikimumo sertifikatą turinčiame padalinyje Portugalijoje.
„Visa jautri įranga yra montuojama Portugalijoje. Tai yra „Embraer“ padalinys, kuris yra atskirtas nuo pačios motininės įmonės ir turi NATO patikimumo ir saugumo sertifikatą“, – kalbėjo A. Matutis.
Elektroninės „Spartan“ lėktuvo dalies taisymas kainuotų 153 milijonus
Tuo metu kalbėdamas apie sprendimą nevykdyti „Spartan“ modernizacijos, A. Matutis pabrėžė, kad vien elektroninės šio orlaivio dalies atnaujinimo kaštai būtų siekę 153 milijonų eurų. Be to, komentavo vadas, pradėjus modernizuoti orlaivius, projektas būtų trukęs virš 5 metų.
„Realiai kraštinis orlaivis po modernizacijos į Lietuvą grįžtų 2030 m. Reiškia, iki 2030 m. mes į „Spartanus“ investuojame 153 milijonus. Bet čia yra tik elektroninė dalis, orlaivio paskirtas resursas yra 30 metų“, – kalbėjo jis.
Kadangi pirmojo 2006 m. Lietuvos gauto „Spartan“ lėktuvo techninė eksploatacija baigiasi 2036 m., pažymėjo A. Matutis, gamintojas iki šiol neturi plano, ką su šiais orlaiviais reikėtų daryti toliau.
„Vadinasi, jeigu atsirastų ir teorinė galimybė juos („Spartan“ – ELTA) naudoti toliau (iki 2036 m. – ELTA), tai realiai niekas negali pasakyti, kiek tai kainuos“, – sakė jis.
„Tai čia buvo vienas iš vertinimo kriterijų, kad investicijoms į seną orlaivį jau ne laikas“, – akcentavo KOP vadas.
Anot A. Matučio, operaciniai „Spartan“ lėktuvo pajėgumai atitiko tik nacionalinius Lietuvos reikalavimus, tačiau, akcentavo A. Matutis, NATO kontekste lėktuvas negeba paimti reikiamo krovinių ar karių kiekio.
„Galbūt pavyzdžiai buvo iš pirmosios evakuacijos iš Izraelio, kada darėme 4 skrydžius, ne 1 ar 2, evakuojant Lietuvos piliečius“, – teigė jis.
A. Matutis taip pat pažymėjo, jog apie „Spartan“ modernizacijos poreikį buvo aišku dar 2016–2017 m.
„Jeigu šiuo keliu būtų nueita tuomet, vadinasi, šiandien mes Europoje turėtume visus „Spartan“ kiekvienoje šalyje skirtingus, kas logistines sistemas visiškai išmuštų iš vėžių, bendro treniravimosi galimybės būtų nulinės, personalo mokymas būtų nulinis. Kiekviena šalis keltų savo klausimus atskirai“, – kalbėjo jis.
ELTA primena, kad birželio 18 d. posėdžiavusi Valstybės gynimo taryba (VGT) pritarė KAM bei Gynybos resursų agentūros (GRA) siūlymui plėsti Lietuvos kariuomenės oro pajėgas – planuojama jungtis prie grupės šalių ir derėtis dėl trijų „C-390 Millennium“ orlaivių įsigijimo iš Brazilijos bendrovės „Embraer Defense & Security“.
Visgi, šio sprendimo kritikai Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas Giedrimas Jeglinskas ir jo pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT) prašydami ištirti, ar įsigyjant braziliškus „Embraer C–390 Millenium“ transportinius lėktuvus nebuvo pažeisti pirkimus reglamentuojantys teisės aktai.
G. Jeglinskas anksčiau taip pat akcentavo, kad galutinis tokio pirkimo naudos gavėjas vis tiek bus Brazilija, kuri kartu su Rusija priklauso BRICS blokui.
Savo ruožtu kariuomenė teigia, jog jau kurį laiką kalbėta apie poreikį atnaujinti transporto aviacijos parką. Pasak jų, šiuo metu naudojamų „Spartan“ lėktuvų navigacijos sistema sensta, todėl nuo 2030 m. neatitiks įsigaliosiančių reikalavimų.
Be to, pranešime nurodoma, kad „Embraer C–390 Millenium“ galimybės pervežti krovinius yra daugiau nei dvigubos, lyginant su „Spartan“. Braziliško orlaivio greitis yra 870 km/val., tuo metu „Spartan“ greitis siekia tik 500 km/val.
Šiuo metu Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos turi 3 transportinius lėktuvus „C–27J Spartan“.
