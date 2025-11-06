Jums gali priklausyti parama už šildymą – štai ką reikia žinoti

Plačiau apie tai pasakojo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Piniginės paramos grupės vadovė Svetlana Kulpina.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
– Ar gyventojai jau kreipėsi dėl paramos ir kompensacijų už namų šildymą?
– Taip, per rugsėjo ir spalio mėnesį jau pateikta daugiau nei 150 tūkst. prašymų. Tačiau svarbu tai, kad jau apie 67 proc. jų yra patenkinta.
– Kas gali kreiptis ir kokias sąlygas reikia atitikti? Ar, pavyzdžiui, asmuo, kuris gyvena dideliame bute Vilniaus centre gaus kompensaciją?
– Čia veikia universali taisyklė, kad žmogus ar šeima, gyvenanti name, bute, neturi išleisti daugiau nei 10 proc. savo pajamų šildymui. Apskaičiuojant kompensaciją iš gaunamų asmens ar šeimos pajamų, išskaičiuojamos valstybės remiamos pajamos (VRP). Kiekvienam šeimos nariui iš pajamų atimama 2 VRP dydžiai – 442 eurai, o vienam gyvenančiam asmeniui 3 VRP dydžiai – 663 eurai. Tai reiškia, kad paliekama didesnė disponuojamų pajamų suma apmokėti už kitas komunalines paslaugas. Kreipiantis dėl kompensacijos, vertinamos ne tik išlaidos, pajamos, bet ir turto visuma.
– Ar yra tokių, kam ši kompensacija priklausytų, bet jie nesikreipia?
– Būsto šildymo išlaidų kompensacija teikiama nuo 2004 metų. Dauguma Lietuvos gyventojų žino, kad gali kreiptis dėl šios paramos. Ypatingai tai parodė laikotarpis, kai ženkliai išaugo infliacija. Tiek savivaldybės informuoja gyventojus, tiek ministerijoje yra rubrika, kurioje parašyta visa informacija.
– Nuo kitų metų šildymui augs PVM – užuot devynių bus 21. Jūsų požiūriu, ar dėl to kompensacijų gavėjų bus daugiau?
– Praeitą šildymo sezoną, 2024–2025 metais, kompensacijas gavo 161 tūkst. gyventojų. Nuo Naujųjų metų, įvertinus tai, kad bus atsisakyta PVM lengvatos ir valstybės remiamos pajamos augs, prognozuojame, kad tokių gyventojų gali būti apie 190 tūkst. Planuojame lėšų pokytį, todėl šiemet tam skirti yra numatyta 83 mln. eurų, kitais metais – 94 mln eurų. Tad kviečiame gyventojus kreiptis dėl paramos, kuri jiems priklauso. Prašymas teikiamas vieną kartą, be to, jį galima pateikti viso šildymo sezono metu.
