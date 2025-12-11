Svarstoma kompensuoti nuostolius nuo šalnų nukentėjusiems javų ir rapsų augintojams

Žemės ūkio ministerija sako, kad pinigai bus pervedami jau artimiausiu metu, tačiau kompensacijos suma proporcingai mažės pagal paraiškų skaičių. Be kita ko, ministerija žada kompensuoti ir javų bei rapsų augintojų nuostolius, tačiau kiek tam reikės pinigų, kol kas neaišku.
Viceministras Gediminas Tamašauskis sako, kad šalnų poveikį patyrė ne tik uogininkai ir sodininkai, bet ir javų bei rapsų augintojai. Dėl paramos jiems spręs Finansų ministerija.
„Surinkta medžiaga, kad nušalo beveik 9 tūkst hektarų pasėlių 18 savivaldybių. Jos vertina visą informaciją ir teikia išvadas Finansų ministerijai, ji naudodama valstybės rezervo lėšas kompensuos šių nuostolių patyrusiems ūkininkams“, – Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdyje teigė viceministras.
Tuo metu uogų augintojams ir sodininkams skirta 1,1 mln. eurų iš ES bei 2,2 mln. valstybės biudžeto lėšų. Pastarieji pateikė paraiškų už 3,8 mln. eurų.
„Kadangi lėšų suma viršija galimybes, bus proporcingai perskaičiuota ir šiek tiek sumažintas kompensacijų mokėjimas“, – sakė G. Tamašauskis.
„Nacionalinė mokėjimų agentūra ruošiasi artimiausiu metu kompensuoti pagal turimą lėšų kiekį nukentėjusiems ūkininkams“, – pridūrė jis.
BNS rašė, kad Lietuvoje dėl ankstyvos šilumos pasėliai augo greičiau, tačiau vėliau, balandžio ir gegužės mėnesiais, šalnos smarkiai pakenkė obuoliams, serbentams, uogoms, vyšnioms, kriaušėms ir slyvoms. Dėl to buvo paskelbta ir valstybės lygio ekstremali situacija.
Išmokos ūkininkams, skirtos skubiai finansinei paramai turi būti išmokėtos iki 2026 metų balandžio 30 dienos.
