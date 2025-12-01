Įvardijo tris įmones, pasiūliusias pažangiausius sprendimus oro erdvei apsaugoti

„Šiandien mes apdovanojame tris arčiausiai praktinio įgyvendinimo esančius sprendimus, kuriuos mums pateikė „IT logika“, „Teltonika“ ir „Dangaus šviesos“, – pristatymo renginyje pirmadienį spaudos konferencijoje pranešė ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Pirmuoju etapu joms bus išmokėta po 100 tūkst. eurų prizas, antruoju – skelbiamas kvietimas tolesniam idėjų vystymui.
„Sulaukėme ir kitų gerų pasiūlymų, kurie labiau orientuoti į ilgalaikius sprendinius, ilgalaikį technologinį atsaką, tai dirbsime su visomis kompanijomis, kurios yra pateikusios siūlymus“, – pridūrė jis.
Anot ministro, bendrovės kol kas pateikė iš dalies „skirtingus, bet susijusius sprendimus“, kurie toliau bus testuojami – technologija turės gebėti balionus aptikti ir neutralizuoti. Veikiantį prototipą tikimasi turėti kitų metų vasarį.
„Esminė užduotis yra turėti veikiantį produktą, vieną, suintegruotą sistemą. Kai testavimas prasidės, vyks tolesnis produkto vystymo etapas, matysime, į ką tai gali išvirsti rezultate“, – teigė E. Grikšas.
E. Grikšo teigimu, valstybė išvystytą technologiją įsigys, tam lėšų biudžete bus rasta.
„Lėšos nėra klausimas. Esminis klausimas yra, kaip greičiau rasti technologinį sprendimą į mums kylančius oro erdvės iššūkius“, – kalbėjo jis.
Paska pranešimo, „IT logika“ bendradarbiaudama su Vilniaus universitetu, „Integrated Optics“ ir „Arx Polaris“ kurtų Išmaniąją Oro erdvės apsaugos sistemą (IOEAS), kurios pagrindas – fiksuoto sparno orlaiviai, galintys operuoti dideliame aukštyje, bei greiti žemo aukščio orlaiviai. Integruotas lazerinis–optinis sensorius leistų surasti ir atpažinti taikinius bet kuriuo paros metu, o didelės galios lazeris įgalintų saugiai numušti daugelį balionų to paties skrydžio metu.
„Teltonika EMS“ – „ADV Defense“, „Quantum Systems“ ir „Defsecintel“ konsorciumas – kurs autonominę oro erdvės ir sienos stebėjimo bei apsaugos sistemą, kuri visą parą, visomis savaitės dienomis aptiktų ir identifikuotų oro grėsmes – balionus ir dronus, o esant poreikiui galėtų naikinti taikinį. Naudodama Lietuvos gamybos perėmimo dronus, ši sistema sujungtų sensorius, bepiločio orlaivio ir valdymo centrus į vieną operacinį vaizdą, kuris palaipsniui būtų perduodamas Lietuvos institucijoms.
Įmonės „Dangaus šviesos“ atstovaujamas konsorciumas kurtų dirižablinę oro balionų intercepcijos sistemą „Dobis“. Ši sistema integruoja skirtingas technologijas saugiam nelegalių balionų nuleidimui.
Naujausi komentarai