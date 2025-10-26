Ministras: nebus taip, kad išsitrauksim patranką ir pradėsim šaudyti

„Deja, jūsų laidų irgi klausosi kontrabandininkai ir kitą vakarą mes matom, kad jie keičia taktiką. Todėl aš norėčiau išvengti konkrečių veiksmų, kuriuos jau žino vadai ir kuriuos jie darys, išvardinimo, pateikimo viešai“, – žurnalistams sekmadienį sakė ministras.
„Bet tai jau įvyks šiandien (...) ir tai yra veikimo principo pakeitimas, kuris leidžia panaudoti tam tikrus elementus ir oro gynybos, ir kriminalinės žvalgybos, kurie atneš labai greitą rezultatą“, – teigė jis.
Kaip skelbė BNS, penktadienį ir šeštadienį dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos dvi dienas iš eilės buvo sutrikdytas Vilniaus oro uosto darbas, vieną iš dienų nesklandumų patyrė ir Kauno oro uostas.
Iš viso šią savaitę dėl kontrabandinių balionų susisiekimas oru sutrikdytas tris kartus.
Deja, jūsų laidų irgi klausosi kontrabandininkai ir kitą vakarą mes matom, kad jie keičia taktiką.
Reaguojant į šias situacijas, Lietuva kelis kartus laikinai buvo uždariusi sieną su Baltarusija.
Ministras sako suprantantis, kad keleiviams tai sukelia nepatogumų, tačiau institucijų prioritetas – gyventojų saugumas.
V. Kondratovičiaus teigimu, sekmadienį surengto susitikimo metu kariuomenė ir vidaus tarnybos institucijos sutarė „glaudžiau bendradarbiauti (...) apsikeičiant reikalinga informacija būtiniems operatyviniams sprendimams“.
Jis taip pat pranešė apie buriamą kriminalinės žvalgybos jungtinę grupę dėl tokios kontrabandinės veiklos užkardymo.
„Jeigu jūs įsivaizduojat, kad mes ištrauksim šiandien patranką ar „Patriot“ sistemą prie pasienio ir pradėsim šaudyti į kairę, į dešinę, deja, to nebus, to ir nereikia šituo atveju, bet bus kitos priemonės, kurios bus ne mažiau veiksmingos“, – kalbėjo laikinasis krašto apsaugos ministras.
„Reikia pradėti pagaliau tvarkytis savo ūkyje“
Dėl kontrabandinių balionų grėsmės kiek anksčiau sekmadienį prezidentas Gitanas Nausėda pasiūlė riboti tranzitą į Kaliningradą, ilgesniam laikui uždaryti sieną su Baltarusija.
Jis taip pat tokią veiklą pavadino „hibridine ataka“. Tuo metu V. Kondratovičius tą laiko „kontrabandinių sindikatų veikla“.
„Ar tai yra hibridinė (ataka – BNS), ar ne hibridinė, šiuo atveju pasekmės yra uždarytas oro uostas ir pavojus mūsų gyventojams arba keleiviams, kurie keliauja Vilniaus oro uostu. Tai veiksmų priemonės, kurias mes darysim, nuo to nepriklauso“, – sakė ministras.
Anksčiau skelbta apie galimybę pasienyje blokuoti SIM korteles, tačiau V. Kondratovičius neatskleidžia, ar tai bus daroma.
„Tos priemonės, kurias aš dabar išvardinčiau, nepadės greičiau išskristi žmonėms. Žmonėms reikia suteikti visas paslaugas, aprūpinti vandeniu, duoti tikrą informaciją, kad jie žinotų, ką daryti. O nuo to, kad mes kažkur tai užblokuosim SIM korteles ir kaip tai užblokuosim arba neužblokuosim, nuo to jų dabartinis stovis nepagerės“, – kalbėjo ministras.
„Darysim ir tokias priemones, kurias jūs įvardinot, bet šiandien kortelė tai yra ne tik Lietuvos operatoriaus kortelė, yra daug kortelių. Jeigu mes kalbam apie blokavimą, iškart rinkoj gali atsirasti kitos šalies kortelės“, – pridūrė jis.
Ministras teigė, kad tiek Kaliningrado tranzito ribojimas, tiek sienos su Baltarusija ilgesnis uždarymas gali būti svarstomas.
„Šiandien mes taikom trumpalaikį uždarymą tokiai operatyvinei veiklai, dėl to, kad atsiradus vienoj vietoj didesniam poreikiui pareigūnų, mes turim suveikti labai staigiai. Bet ir premjerė irgi kalbėjo apie tai, kad svarstysim didesnį uždarymą, aišku, išnagrinėdami ir įsipareigojimus, kuriuos mes turim, ir įvertindami pasekmes“, – sakė politikas.
„Kai nėra diplomatijos tarp diplomatų, reikia tokių priemonių, kad diplomatai suprastų arba politikai kitos šalies suprastų, kad reikia pradėti pagaliau tvarkytis savo ūkyje“, – pridūrė jis.
Ministras sakė dar neturintis informacijos, ar laikinas sienų uždarymas turi greitą efektą.
„Nereikia galvoti, kad šešių, septynių ar 12 valandų uždarymas punktų atneša kažkokį labai didelį poveikį iškart aukščiausiai politinei vadovybei šalies. Dažniausiai tai prasideda nuo regionų, dėl to, kad regionai pirmi pajaučia šitą poveikį“, – sakė jis.
Naujausi komentarai