 Investicijoms į bioekonomikos verslus – 30 mln. eurų paramos

2025-09-30 17:01
BNS inf.

Norintiems investuoti į žemės ūkio produktų perdirbimą bus skirta 30 mln. eurų paramos iš Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos.

Investicijoms į bioekonomikos verslus – 30 mln. eurų paramos / freepik.com nuotr.

Kaip pranešė Žemės ūkio ministerija, paraiškas paramai bus galima teikti nuo lapkričio 3 dienos iki gruodžio 31 dienos.

„Siekiama paskatinti žaliavų gamintojus orientuotis į aukštesnės pridėtinės vertės produktų kūrimą“, – teigia ministerija.

Anot jos, padidinta parama vienam projektui – bus galima gauti iki 10 mln. eurų tinkamų finansuoti išlaidų. Be to, nuo 20 iki 30 proc. padidintas galimas didžiausias paramos intensyvumas didelėms įmonėms.

Už gautą paramą įmonės galės statyti ar rekonstruoti gamybinius statinius, įsigyti naujų įrenginių ar įrangos.

