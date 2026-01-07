Ministras paaiškino, kodėl sumažinta parama saulės elektrinėms

„Parama (šiais metais – BNS) šiek tiek mažėja, nes iš esmės mūsų tikslas – visi, kurie pasistatė elektrines, kad jie tikėjosi, be abejo, paramos, kad tą paramą gautų. Tai dilema yra tokia: arba skirti paramą buvusio lygio gyventojams, bet tuomet tiktai dalis gyventojų galėtų pasinaudoti“, – LRT radijui trečiadienį sakė Ž. Vaičiūnas.
„Kad ja (parama – BNS) galėtų pasinaudoti visi įsirengę saulės elektrines, neišvengiamai turime mažinti paramos apimtis“, – pridūrė jis.
Ministro teigimu, pernai gyventojams parama siekė 60 mln. eurų saulės elektrinėms ir beveik 20 mln. eurų – kaupikliams, o šiemet planuojama skirti 24 mln. eurų: 16 mln. eurų – saulės elektrinėms ir 4 mln. eurų – kaupikliams.
„Taip pat viena iš naujų priemonių (šiemet – BNS) yra kompleksinė priemonė saulės elektrinei ir kaupikliams būtent tais atvejais, kuomet gyventojai anksčiau neturėjo galimybės prisijungti prie tinklų, nes negaudavo ESO techninių sąlygų. Tai sukūrėme tokią priemonę, kuri leidžia turėti visą paketą ir su minimaliu atidavimu į tinklą užtikrinti gyventojams generaciją“, – aiškino Ž. Vaičiūnas.
Ministras pabrėžia, kad paramai skiriami maksimalūs ES finansiniai ištekliai, nors šiais metais „ta suma nėra labai įspūdingai didelė“.
„2025 metais turėjome tokią struktūrinę aplinkybę, kai vadinamasis ekonomikos gaivinimo ir atsparumo fondas buvo pakankamai didelis ir tikrai investavome pakankamai daug“, – sakė jis.
Anot Ž. Vaičiūno, parama gyventojų įsirengiamoms vidutiniškai 7 kilovatų galios saulės elektrinėms šiemet mažės 600 eurų ir sieks 1,2 tūkst. eurų, tačiau svarbu kalbėti ne tik apie paramos apimtis, bet įvertinti ir elektrinių atsiperkamumą.
„Svarbus faktorius yra tai, kad saulės elektrinių kainos toliau tolygiai mažėja. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad sumažinta parama šiek tiek prailgins – apie galbūt 6-8 mėnesius – saulės elektrinės atsiperkamumą, bet tai vis tiek nebus tas esminis faktorius, kuris neigiamai veiktų saulės elektrinės statybą“, – aiškino ministras.
BNS rašė, kad vien antrąjį ketvirtį gyventojų saulės elektrinėms planuojama skirti 13 mln. eurų, nutolusioms saulės elektrinėms – 3 mln. eurų. Trečiąjį ketvirtį planuojamas kvietimas įsirengti tokias elektrines kartu su kaupikliais už 4 mln. eurų, o vien kaupikliams – irgi 4 mln. eurų.
