 Infliacija euro zonoje – didžiausia per trejus metus

Infliacija euro zonoje – didžiausia per trejus metus

2026-10-02 13:19
BNS inf.

Metinė infliacija euro zonoje rugsėjį šoktelėjo iki 3,8 procento – aukščiausio lygio per trejus metus, karui Artimuosiuose Rytuose toliau skatinant energijos išteklių kainų augimą, rodo penktadienį Europos Sąjungos (ES) statistikos tarnybos Eurostato paskelbti oficialūs duomenys.

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<span>Infliacija euro zonoje – didžiausia per trejus metus</span>
Infliacija euro zonoje – didžiausia per trejus metus / Asociatyvi I. Gelūno / BNS nuotr.

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Palyginimui, rugpjūtį metinė infliacija euro zonoje siekė 3,2 proc. kainų augimo tempas vis dar gerokai virš Europos Centrinio Banko nustatytą tikslinę 2 proc. ribą, todėl didėja tikimybė, kad ECB toliau griežtins savo politiką ir brangins skolinimąsi.

„Bloomberg“ apklausti ekonomistai prognozavo, kad infliacija euro zonoje rugsėjį sieks 3,7 proc.

Eurostato duomenimis, rugsėjį energijos kainų augimas paspartėjo iki 18,8 proc., palyginti su 14,3 proc. prieš mėnesį.

Bazinė infliacija, neįskaitant svyruojančių energijos ir maisto kainų, praėjusį mėnesį padidėjo iki 2,5 proc., palyginti su 2,4 proc. rugpjūčio mėnesį.

Tuo tarpu maisto produktų ir gėrimų infliacija padidėjo iki 1,4 proc., palyginti su 1,1 proc. rugpjūčio mėnesį.

Paskutinį kartą euro zonoje infliacija viršijo 3,8 proc. 2023 metų rugsėjį, kai siekė 4,3 proc.

Šiame straipsnyje:
Infliacija
euras
Europos centrinis bankas
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skolos

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