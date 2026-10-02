Infliacija euro zonoje – didžiausia per trejus metus

Palyginimui, rugpjūtį metinė infliacija euro zonoje siekė 3,2 proc. kainų augimo tempas vis dar gerokai virš Europos Centrinio Banko nustatytą tikslinę 2 proc. ribą, todėl didėja tikimybė, kad ECB toliau griežtins savo politiką ir brangins skolinimąsi.
„Bloomberg“ apklausti ekonomistai prognozavo, kad infliacija euro zonoje rugsėjį sieks 3,7 proc.
Eurostato duomenimis, rugsėjį energijos kainų augimas paspartėjo iki 18,8 proc., palyginti su 14,3 proc. prieš mėnesį.
Bazinė infliacija, neįskaitant svyruojančių energijos ir maisto kainų, praėjusį mėnesį padidėjo iki 2,5 proc., palyginti su 2,4 proc. rugpjūčio mėnesį.
Tuo tarpu maisto produktų ir gėrimų infliacija padidėjo iki 1,4 proc., palyginti su 1,1 proc. rugpjūčio mėnesį.
Paskutinį kartą euro zonoje infliacija viršijo 3,8 proc. 2023 metų rugsėjį, kai siekė 4,3 proc.
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