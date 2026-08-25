„Grūdai supus aruoduose“: iš ministro – naujausia žinia ūkininkams

„Renkam duomenis ir siūlysim įtraukti tą klausimą. Tai ir Vyriausybė savo ruožtu irgi renka duomenis, vertina situaciją, bet mes savo sektoriuje matom, kad jau tikrai reikėtų (skelbti ekstremalią situaciją – BNS)“, – antradienį BNS teigė ministras.
K. Mažeikos teigimu, ekstremalios situacijos paskelbimas leistų ūkininkams nesilaikyti kai kurių įsipareigojimų ir išvengti baudų.
Pasak jo, ūkiai patyrė nuostolių ir dėl lietaus, kuris paskandino javus, ir dėl elektros sutrikimų, kurie paveikė ir grūdų džiovinimą, ir pieno ūkius.
„Žemaitijoje tai visai, kur ten buvo ypatingai to lietaus daug, tai ten javai jau vandeny. Tai praktiškai ten didelė tikimybė, kad jų jau nepavyks išimti. (...) Kalvarijoje elektros nebus iki savaitgalio. Ir ten pieno ūkiai generatorius perka, kuria, ieško. (...) Vakar vėlai vakare gavau informaciją, ūkis prieš pat lietų nukūlęs šimtus tonų javų, didelė drėgmė ir nėra elektros – negali džiovinti, negali jų nei išpilti, nei perpilti. Tai tiems grūdams labai blogai, jie gali tiesiog supūti aruoduose“, – sakė ministras.
Anot jo, nuostoliai dėl audros gali būti „pakankamai dideli“, tačiau žalos mastą tiksliai įvertinti sudėtinga, nes pranešimų vis daugėja.
Kaip rašė BNS, dėl šeštadienį Lietuvoje siautusios audros antradienį ryte elektros dar vis neturi kiek daugiau nei 93 tūkst. vartotojų.
Dėl audros padarinių Anykščių rajono savivaldybė pirmadienį paskelbė ekstremalią situaciją. Anot savivaldybės, daugelis rajono gyventojų susiduria su esminiais sutrikimais – elektros energijos nutrūkimu, mobiliojo ryšio nebuvimu, vandens tiekimo sutrikimais.
Ekstremalią situaciją dėl audros padarinių pirmadienį paskelbė ir Kazlų Rūda.
(be temos)