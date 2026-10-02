„European Energy“ atidarius energijos kaupiklių parką šalyje pasiekta 1 GW pajėgumų riba

Šalyje jau veikia tiek kaupiklių, kad jų pakaktų šešias dienas elektra aprūpinti Uteną, apie penkias dienas – Alytų ir Marijampolę, apie 18 valandų – Kauną, pranešė Energetikos ministerija.
„Vos prieš kelerius metus buvo numatytas 1,5 gigavato tikslas iki 2028 metų. Mes tikrai labai tvirtai jaučiame, kad pasieksime ir viršysime šį tikslą iki šių metų pabaigos (...). Tai žymi tik pačią šio naujo Lietuvos energetikos sektoriaus transformacijos etapo pradžią“, – parko atidarymo renginyje penktadienį sakė ministras Lukas Savickas.
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