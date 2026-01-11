 EK dovanoja traukinių bilietus 40 tūkst. aštuoniolikmečių, tarp jų – 250 lietuvių

2026-01-11 17:04
ELTOS inf.

Europos Komisija (EK) 40-ojo Šengeno erdvės jubiliejaus proga naujausiame iniciatyvos „DiscoverEU“ etape atrinko daugiau nei 40 tūkst. aštuoniolikmečių, kurie galės nemokamai keliauti geležinkeliais po Europą. Tarp atrinktųjų yra ir 250 jaunuolių iš Lietuvos, skelbia EK atstovybė Lietuvoje.

EK dovanoja traukinių bilietus 40 tūkst. aštuoniolikmečių, tarp jų – 250 lietuvių / L. Balandžio / BNS nuotr.

„Džiaugiuosi, kad vis daugiau jaunuolių semiasi Europos istorijos ir kultūros turtų, susiranda draugų užsienyje, tampa savarankiškesni ir labiau pasitikintys savimi, dalijasi patirtimi, emocijomis ir taip atranda patys save“, – pranešime teigia EK atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščega.

Bilietus gavę jaunuoliai nemokamai keliauti galės iki 30 dienų laikotarpiu nuo 2026 m. kovo 1 d. iki 2027 m. gegužės 31 d.

Taip pat laimėtojai gaus nuolaidų kortelę, su kuria bus suteiktos nuolaidos kultūrinei veiklai, apgyvendinimui, vietos transportui, maistui ir kitoms paslaugoms.

Šiame iniciatyvos etape galėjo dalyvauti nuo 2007 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. gimę asmenys iš Europos Sąjungos (ES) valstybių narių ir programos „Erasmus+“ asocijuotųjų šalių (Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos, Serbijos, Šiaurės Makedonijos ir Turkijos). Iš viso buvo gauta daugiau nei 246 tūkst. paraiškų, iš jų 672 pateikė lietuviai.

Nuo programos starto 2018 m. į nemokamus bilietus pretendavo daugiau nei 1,9 mln. jaunų žmonių.

„DiscoverEU“ yra programos „Erasmus+“ dalis, kuria skatinamas jaunimo judumas, ekologiškos kelionės, kultūriniai mainai ir Europos vienybė.

