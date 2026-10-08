Atsakė, kodėl pensijos augs mažiau, nei žadėta

– Kodėl tik tiek – vos per dešimt procentų – kitais metais auga pensijos?
– Man atrodo, kad kaip tik reikia formuluoti ne „tik tiek“, nes jau eilę metų mes matome dviženklį augimą, kas visiškai skiriasi nuo Europos Sąjungos skaičių. Ir jeigu Europos Sąjungoje jau pensijų augimas sumažėjo iki dviejų, trijų, keturių procentų, tik reaguojant į infliaciją, tuo tarpu mes Lietuvoje, na, sunkiomis pastangomis, bet išlaikome dviženklį augimą ir manau, kad taip ir darysime ateityje.
– Bet vėlgi pensijos ten yra didesnės nei pas mus. Tai, na, lyginti reikėtų gal...
– Tai čia ir yra atsakymas, nes daug kas klausia, kodėl tiek, kodėl ne tiek. Tai dviženklis augimas reikalingas tam, kad mes atsispirtume nuo dugno, nes ilgą laiką mes kalbėjome apie vidutinį darbo užmokestį, minimalią algą ir dvylikos ar plius procentų augimą būtent šitų pajamų. Tačiau pensijos, na, lyg ir buvo kaip užmirštas dalykas, tarsi senjorams galima gyventi kaip įkvėpus orą. Tai šiandien sakome, kad vis dėlto turime labai skaudžius rodiklius, kalbant apie skurdą tarp senjorų. Tai reiškia, kad turime intensyvinti pensijų augimą ir nesustoti.
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– Praėjusiais metais pensijos didintos dvylika procentų, o kitiems metams mažesnis tas skaičius. Kodėl?
– Viskas priklauso nuo pačios biudžeto sandaros ir ką mes daugiau galime pasiūlyti į paslaugų paketą. Tai ne vien tik pensijos daro įtaką senjorų skurdui, bet taip pat ir paslaugos, jų prieinamumas. Šiandien dirbame prie ilgalaikės priežiūros ir daugybės kitų dalykų, ką irgi galėsime pasiūlyti mūsų pagyvenusiems žmonėms. Ir man atrodo, kad kokia bebūtų įtempta situacija, tai, kad mes papildomai indeksuojame, papildomai intensyviname indeksavimą, yra tikrai gera žinia. Ir dviženkliu skaičiumi didinamos pensijos, tai mes jau Europos Sąjungos statistikoje būsime vieni iš lyderių, didindami pensijas.
– Kodėl neimate dvidešimt procentų „Sodros“ biudžeto pertekliaus, kaip siūlo šalies vadovas? Augimas būtų dar didesnis.
– Man atrodo, kad čia šiek tiek mes klaidingai suprantame, tarsi dvidešimt procentų pertekliaus reiškia dvidešimt procentų didėjančias pensijas. Tai tikrai yra ne taip. Mes kalbame apie vieną rūšį išmokos ir nuo jos nuskaičiuotus dvidešimt procentų. Šiandien kalbame apie tvarų „Sodros“ biudžetą. Tai reiškia, kad mes nuosekliai ir tvariai auginame „Sodros“ rezervą, kuris, beje, jau priartėjo prie devyniasdešimt trijų procentų. Tai mes turime pakankamai saugią, gerą pagalvę sau. Bet lygiai taip pat ir kalbame apie tai, kad tvariai turime naudoti ir perviršį. Tai reiškia, kad viena dalis turi eiti į rezervą, toliau auginant saugumą, o kita dalis – naudojant didesnes pensijas. Ir mes kitaip neskaičiuojame. Skaičiuojame taip, kad ilgalaike prasme mes „Sodros“ biudžete neturėtume minuso, bet galėtume toliau didinti pensijas.
– Bet vėlgi į rinkimus socialdemokratai ėjo su pažadu dar labiau didinti pensijas, labiau naudoti „Sodros“ biudžetą.
– Tą ir darome.
– Tas buvo skatinama ir buvusios konservatorių vyriausybės. Jeigu dabar nebūtų imamas tas perviršis, pensijos būtų viso labo tik indeksuojamos. Na, kodėl tarsi nesilaikoma to didesnio pensijų kėlimo, kas žadėta per rinkimus?
– Tai būtent tą ir darom. Būtent ir didinam daugiau pensijas, negu mums nurodo įstatymas. Tai praeitais, užpraeitais metais tą darėme ir šiais metais irgi. Kitais metais aš labai tikiuosi, kad irgi galėsime pratęsti šitą tradiciją. Tai indeksavimas duoda mums vieną, vienaženklį procentą, bet mes sakome, kad ne. Mes didiname dviženkliu procentu, kad pensijos nuosekliai augtų ir iš tiesų išlygintų tuos netolygumus, kurie susidarė ilgus metus nedidinant pensijų visai.
– Ministre, aš tą suprantu, bet vėlgi per rinkimus buvo žadėta gerokai daugiau. Tai kodėl yra atsitraukta dabar?
– Tai būtent kas prieš rinkimus žadėta, tas yra dabar ir daroma. Tai mes žadėjome intensyvinti indeksavimą ir būtent sakėme, kad didesnį dėmesį skirsime per mūsų kadenciją individualiai daliai. Tai tą ir darome. Papildomus procentus prie indeksavimo pridedame būtent prie individualios dalies, taip sukeliant ir suteikiant daugiau svorio tiems, kas turi stažą ir kas sąžiningai mokėjo mokesčius.
(be temos)