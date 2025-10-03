Ar verta įsirengti dujinį šildymą

Dujinio šildymo pranašumų yra daugiau nei trūkumų. Dujinis šildymas – tai nedidelė pradinė investicija įsirengimui, komfortas, automatinis šildymas, nereikalaujantis priežiūros ir sąnaudų susijusių su kuro ruošimu bei sandėliavimu, tai švara ir didelis temperatūros reguliavimo diapazonas, dujinis šildymas tinka tiek grindinei, tiek radiatorinei šildymo sistemai, dujų kondensacijos katile kuras pilnai sudeginamas minimizuojant taršą aplinkai.
Žinoma, dujos yra iškastinis, neatsinaujinantis kuras, tačiau tai pats švariausias kuras pasaulyje. Vis dar gyvas mitas apie dujinio šildymo brangumą. Mūsų dienomis tai jau daugiau mitas, nes dujų kaina svyruoja. Ji buvo padidėjusi karo Ukrainoje pradžioje. Dabar daug šalių pasistatė arba stato suskystintų gamtinių dujų terminalus ir dujų kaina ženkliai krito.
Dujinis šildymas gali būti naudojamas dviem būdais: tai gamtinės dujos, kurios namus pasiekia iš centralizuoto dujotiekio, arba suskystintos gamtinės dujos, kuriomis pramonės reikmėms užpildomi rezervuarai, o į namus suskystintos dujos atgabenamos balionuose. Dujų balionai laikomi lauke ir skystos dujos, veikiant temperatūrai bei slėgiui, pereina į dujinę būseną ir pasiekia dujų katilo degiklį. Beje, suskystintos gamtinės dujos yra iki 30 proc. kaloringesnės nei gamtinės dujos.
Šildymas suskystintų dujų balionais – komfortas ir nepriklausomybė
Ten, kur nėra gamtinių dujų trasos, verta įsirengti šildymą suskystintomis dujomis. Jis iš esmės niekuo nesiskiria nuo šildymo gamtinėmis dujomis, išskyrus tai, kad suskystintų dujų balionų spinta statoma lauke, tačiau balionus savarankiškai, be dujų savininkų įsikišimo, keičia dujų tiekėjai.
Kaip įsirengiamas dujinis šildymas suskystintų dujų balionais? Visai paprasta. UAB „Inžinerijos slėnis“ darbuotojai sumontuoja dujų balionų spintą, nutiesia vamzdį į namą iki dujinio katilo, sujungia katilo vandens sistemą su šildymo sistemos vandeniu, patikrina, ar tinkamai veikia, suteikia garantijas. Sudarius sutartį su dujų tiekėjais, jiems perduodamas dujų balionų spintos raktas, dujų tiekėjai per GSM modulį gauna informaciją apie dujų kiekį ir jam baigiantis pakeičia balionus. Daugelis žmonių mano, kad mokestis už dujas priklauso nuo balionų skaičiaus ir jų keitimo dažnio. Visai ne. Dujinis šildymas balionais kainuoja tiek, kiek sunaudojama dujų, dujų skaitiklis yra montuojamas prie dujų balionų spintos.
