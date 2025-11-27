Stintų kaina vėl stebina

Prieš kelias dienas turgavietėje jau buvo prekiauta stintomis. Jos buvo nedidelės, prekybininkai atsivežė nedidelį kiekį žuvų.
„Šį kartą prekiaujame didelėmis, tikrai labai gražiomis stintomis. Už kilogramą prašoma 13 eurų. Bet ir pernai pirmosios stintos taip pat kainavo 12–13 eurų. Tokias gražias stintas retai pamatysi. Praėjusią savaitę buvo nedidelių, tik katinams tinkančių“, – juokavo Naujojo turgaus vadybininkas Adolfas Gritėnas.
Atšalus orams, stintų jau pavyksta sužvejoti priekrantės žvejams.
Kadangi šių žuvų paklausa labai didelė, jas turguje greitai išperka.
„Manau, kad greitai jų neliks. Bet tai, kad prekyvietėje jau pasirodo šviežios stintos, reiškia, kad dažniau reikia užsukti į turgų. Visko gali būti, kad žvejams vėl pasiseks. Kadangi kalėdinis laikotarpis jau artėja, turguje tuo pat metu galima pasidairyti ir kitų skanumynų“, – užeiti ragino A. Gritėnas.
