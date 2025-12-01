Paskaičiavo, kiek po Naujųjų brangs šildymas

„Naujame arba renovuotame name sąskaita nuo Naujų metų vidutiniškai padidės iki 5 eurų per mėnesį. Tokiems namams PVM šuolis bus beveik nepastebimas, nes juose suvartojama mažai šilumos, o senuose, nerenovuotuose namuose mėnesio sąskaita vidutiniškai didės 10 eurų per mėnesį“, – penktadienį spaudos konferencijoje teigė LEA Energetikos duomenų analizės centro duomenų analitikas Antanas Budraitis.
Anto jo, vidutinė sąskaita už šildymą iš dalies renovuotame name yra apie 70 proc., o senos statybos – apie 110 proc. didesnė nei visiškai renovuotame ar naujame name: „PVM šuolis labiausiai kirs senų namų gyventojams, o naujuose namuose pabrangimas bus skaičiuojamais 2–5 eurais per mėnesį.“
A. Budraičio teigimu, efektyviausias būdas iki ketvirtadalio sumažinti šildymo išlaidas yra mažoji namo renovacija, kai atnaujinamos tik šildymo ir karšto vandens sistemos, – ji atliekama greičiau nei pilna ir reikalauja mažiau investicijų.
Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius anksčiau BNS sakė, kad panaikinus lengvatą šiluma nuo sausio brangs maždaug 12 procentų.
Kaip rašė BNS, Seimas birželį panaikino PVM lengvatą centralizuotam šildymui, karštam vandeniui bei malkoms, o lengvatinį PVM tarifą nuo 9 proc., kuris galioja dabar, padidino iki 21 proc.
