Brangsta ne tik butai: situacija nėra sveika

Atsikvėpti statybininkams nėra kada – net vasara buvo be poilsio, nes butų sandoriai sprogo.
„Būsto rinkoje turėjome karštą vasarą“, – sakė „Ober-Haus“ rinkos tyrimų vadovas Raimondas Reginis.
Birželį, liepą ir rugpjūtį – kas mėnesį parduota po tūkstantį butų ar dar daugiau. Ir tai tik sostinėje. Tokie pardavimai paskutinį kartą buvo prieš trejus metus.
„Išgyvename vieną geriausių periodų“, – tvirtino „Hanner“ valdybos pirmininkas Arvydas Avulis.
Vasara baigėsi, bet karštis išlieka – ne termometruose, o ir toliau būsto rinkoje.
„Šie metai – labai dėkingi rinkai. Pavyzdžiui, per visus šių metų devynis mėnesius turėjome sandorių augimą du kartus, lyginant su pernai“, – komentavo „Citus“ NT analitikė Ugnė Žiogelė.
Žmonės laukė, kol nukris palūkanos. Kai jos sumažėjo, visi puolė skolintis. Pavyzdžiui, liepą naujų būsto paskolų išduota už daugiau nei 300 mln. eurų – pirmą kartą istorijoje.
„Vidutinė būsto paskolos įmoka siekė 800 eurų, dabar – 650 eurų. Tas 150 eurų skirtumas per mėnesį – didžiulis stimulas žmonėms eiti į rinką ir skolintis“, – aiškino „Citadele“ ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.
Dažniausiai perkami dviejų kambarių butai, bet poreikiai keičiasi – vis dažniau ieškoma daugiau erdvės.
„Mažiau perkama mažų, vieno kambario būstų, o šiek tiek daugiau – trijų ir net keturių kambarių“, – pastebėjo A. Avulis.
„Žmonės nebūtinai renkasi didesnį būstą – jie pradeda rinktis geresnės kokybės, aukštesnės klasės, geresnėje lokacijoje“, – pridūrė U. Žiogelė.
Statytojai trina rankas – sandoriai dygsta kaip grybai po lietaus. Bet ekspertus toks tempas neramina.
„Situacija nėra sveika. Matome augimą, kuris primena katastrofinį mastą“, – pabrėžė A. Izgorodinas.
„Per metus butų kainos šalies didmiesčiuose paaugo daugiau nei 9 procentais. Tai – nemažas augimo tempas. Neramina tai, kad gyventojų pajamos jau augs lėčiau nei dabartinis kainų augimas“, – atkreipė dėmesį R. Reginis.
Kuo žiūri toliau, tuo vaizdas įspūdingesnis – per 15 metų būsto kainos Lietuvoje šoktelėjo net 202 procentais. Tai vienas didžiausių šuolių visoje Europos Sąjungoje.
„Turėjome labai spartų ekonomikos ir atlyginimų augimą. Kitas veiksnys – labai patrauklios skolinimosi sąlygos“, – priminė R. Reginis.
Ir čia dar ne pabaiga. Butų pardavimai rimsta, bet kainos nesiruošia leistis žemyn. „Citadele“ prognozuoja, kad šiemet kainos kils 4,5 proc., o kitiems metams taip pat neturi gerų žinių pirkėjams.
„Neatmetame varianto, kad augimas gali būti ir spartesnis. Ypač matant, kaip auga rinka ir sandoriai – akivaizdu, kad butų trūks“, – įvertino A. Izgorodinas.
„Pastarąjį ketvirtį į rinką buvo pasiūlyta 350 butų, tačiau nuperkama apie 530“, – nurodė U. Žiogelė.
Kainas į viršų gali stumti ne tik pirkėjų bumas, bet ir visai žemiški dalykai – paprasčiausiai trūksta medžiagų, iš ko statyti.
„Daugelį gyvenamųjų namų sudarančius surenkamus gelžbetoninius elementus gamina kelios gamyklos, kurių pajėgumai riboti. Šiuo metu eilėje laukiame devynis mėnesius, o kitų metų prognozė – dar blogesnė“, – paaiškino A. Avulis.
Dar viena naujiena – kitąmet Lietuvos bankas siūlo lengvinti sąlygas pirmojo būsto pirkėjams: pradinį įnašą mažinti nuo 15 iki 10 proc. Tai reikštų, kad į rinką įžengs dar daugiau jaunų pirkėjų.
„Kas galėtų rinką apraminti? Tik vienas dalykas – labai staigus ekonomikos nuopuolis arba išaugęs gyventojų nerimas“, – svarstė A. Izgorodinas.
„Eurostat“ duomenimis, per penkiolika metų sparčiau nei Lietuvoje butai brango tik Estijoje ir Vengrijoje.
