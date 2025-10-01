 Brangsta ne tik butai: situacija nėra sveika

Brangsta ne tik butai: situacija nėra sveika

2025-10-20 15:53
Gabrielė Grigošaitytė (LNK)

Būsto rinka užkaito kaip reikiant – išgyvena aktyviausią laikotarpį per pastaruosius trejus metus. Rekordiškai daug išduodama naujų būsto paskolų. Anot ekonomistų, toks tempas jau panašus į katastrofą. Kas stato – džiaugiasi, kas pirks – nerimauja, mat butai ir toliau brangs.

Atsikvėpti statybininkams nėra kada – net vasara buvo be poilsio, nes butų sandoriai sprogo.

„Būsto rinkoje turėjome karštą vasarą“, – sakė „Ober-Haus“ rinkos tyrimų vadovas Raimondas Reginis.

Birželį, liepą ir rugpjūtį – kas mėnesį parduota po tūkstantį butų ar dar daugiau. Ir tai tik sostinėje. Tokie pardavimai paskutinį kartą buvo prieš trejus metus.

„Išgyvename vieną geriausių periodų“, – tvirtino „Hanner“ valdybos pirmininkas Arvydas Avulis.

Vasara baigėsi, bet karštis išlieka – ne termometruose, o ir toliau būsto rinkoje.

„Šie metai – labai dėkingi rinkai. Pavyzdžiui, per visus šių metų devynis mėnesius turėjome sandorių augimą du kartus, lyginant su pernai“, – komentavo „Citus“ NT analitikė Ugnė Žiogelė.

Žmonės laukė, kol nukris palūkanos. Kai jos sumažėjo, visi puolė skolintis. Pavyzdžiui, liepą naujų būsto paskolų išduota už daugiau nei 300 mln. eurų – pirmą kartą istorijoje.

„Vidutinė būsto paskolos įmoka siekė 800 eurų, dabar – 650 eurų. Tas 150 eurų skirtumas per mėnesį – didžiulis stimulas žmonėms eiti į rinką ir skolintis“, – aiškino „Citadele“ ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.

Dažniausiai perkami dviejų kambarių butai, bet poreikiai keičiasi – vis dažniau ieškoma daugiau erdvės.

„Mažiau perkama mažų, vieno kambario būstų, o šiek tiek daugiau – trijų ir net keturių kambarių“, – pastebėjo A. Avulis.

„Žmonės nebūtinai renkasi didesnį būstą – jie pradeda rinktis geresnės kokybės, aukštesnės klasės, geresnėje lokacijoje“, – pridūrė U. Žiogelė.

Statytojai trina rankas – sandoriai dygsta kaip grybai po lietaus. Bet ekspertus toks tempas neramina.

„Situacija nėra sveika. Matome augimą, kuris primena katastrofinį mastą“, – pabrėžė A. Izgorodinas.

„Per metus butų kainos šalies didmiesčiuose paaugo daugiau nei 9 procentais. Tai – nemažas augimo tempas. Neramina tai, kad gyventojų pajamos jau augs lėčiau nei dabartinis kainų augimas“, – atkreipė dėmesį R. Reginis.

Kuo žiūri toliau, tuo vaizdas įspūdingesnis – per 15 metų būsto kainos Lietuvoje šoktelėjo net 202 procentais. Tai vienas didžiausių šuolių visoje Europos Sąjungoje.

„Turėjome labai spartų ekonomikos ir atlyginimų augimą. Kitas veiksnys – labai patrauklios skolinimosi sąlygos“, – priminė R. Reginis.

Ir čia dar ne pabaiga. Butų pardavimai rimsta, bet kainos nesiruošia leistis žemyn. „Citadele“ prognozuoja, kad šiemet kainos kils 4,5 proc., o kitiems metams taip pat neturi gerų žinių pirkėjams.

„Neatmetame varianto, kad augimas gali būti ir spartesnis. Ypač matant, kaip auga rinka ir sandoriai – akivaizdu, kad butų trūks“, – įvertino A. Izgorodinas.

„Pastarąjį ketvirtį į rinką buvo pasiūlyta 350 butų, tačiau nuperkama apie 530“, – nurodė U. Žiogelė.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Kainas į viršų gali stumti ne tik pirkėjų bumas, bet ir visai žemiški dalykai – paprasčiausiai trūksta medžiagų, iš ko statyti.

„Daugelį gyvenamųjų namų sudarančius surenkamus gelžbetoninius elementus gamina kelios gamyklos, kurių pajėgumai riboti. Šiuo metu eilėje laukiame devynis mėnesius, o kitų metų prognozė – dar blogesnė“, – paaiškino A. Avulis.

Dar viena naujiena – kitąmet Lietuvos bankas siūlo lengvinti sąlygas pirmojo būsto pirkėjams: pradinį įnašą mažinti nuo 15 iki 10 proc. Tai reikštų, kad į rinką įžengs dar daugiau jaunų pirkėjų.

„Kas galėtų rinką apraminti? Tik vienas dalykas – labai staigus ekonomikos nuopuolis arba išaugęs gyventojų nerimas“, – svarstė A. Izgorodinas.

„Eurostat“ duomenimis, per penkiolika metų sparčiau nei Lietuvoje butai brango tik Estijoje ir Vengrijoje.

