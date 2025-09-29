 Apklausa atskleidė, kiek žmonių atsiimtų dalį antrojoje pakopoje kaupiamų lėšų

Apklausa atskleidė, kiek žmonių atsiimtų dalį antrojoje pakopoje kaupiamų lėšų

2025-09-29 08:43
BNS inf.

Šeši iš dešimties pensijai antrojoje pakopoje kaupiančių Lietuvos gyventojų būtų linkę išsiimti dalį senatvei sukauptų lėšų, rodo LRT užsakymu atlikta „Baltijos tyrimų“ atlikta apklausa.

Apklausa atskleidė, kiek žmonių atsiimtų dalį antrojoje pakopoje kaupiamų lėšų / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Kaip pirmadienį pranešė nacionalinio transliuotojo portalas, iki 25 proc. sukauptų lėšų apmokestinant jas gyventojų pajamų mokesčiu (GPM) išsiimtų 59 proc., o neišsiimtų – 32 proc. kaupiančiųjų respondentų.

Anot LRT, 80 proc. apklaustųjų teigė palaikantys Seimo priimtą sprendimą leisti atsiimti antrojoje pensijų pakopoje sukauptas lėšas, 44 proc. sakė visiškai pritariantys, 36 proc. – greičiau pritaria.

Rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija „Baltijos tyrimai“ apklausą atliko rugpjūčio 21 – rugsėjo 2 dienomis. Apklausti 1006 Lietuvos gyventojai.

BNS rašė, kad Seimui birželį patvirtinus reformą, atsisakoma automatinio gyventojų įtraukimo į kaupimą, leista visiškai pasitraukti iš sistemos, vieną kartą atsiimti 25 proc. sukauptų lėšų, o dėl sunkios ligos – visą sumą, toliau kaupiantiesiems paliekamas 1,5 proc. valstybės įnašas. 

