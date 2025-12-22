2026-aisiais atnaujinamos „Sodros“ išmokų ribos: kas keičiasi

Augant MMA, didėja nedarbo išmoka
Dėl minimalios mėnesinės algos augimo 2026 metais didės nedarbo išmokos. Nedarbo išmoką sudaro dvi dalys – pastovioji ir kintamoji. Pastoviosios dalies dydis sudaro 23,27 proc. to mėnesio, už kurį mokama išmoka, galiojančios MMA.
2026 metais MMA sieks 1 153 eurus, taigi pastovi nedarbo išmokos dalis bus 263,20 euro. Palyginti, 2025 metais pastovi nedarbo išmokos dalis yra 241,54 euro. Didesnių nedarbo išmokų už sausį Užimtumo tarnyboje užsiregistravę bedarbiai sulauks vasario mėnesį – ši išmoka mokama už praėjusį mėnesį.
Kintamoji nedarbo išmokos dalis priklauso nuo žmogaus turėtų draudžiamųjų pajamų. Pavyzdžiui, jei žmogus užsiregistruos Užimtumo tarnyboje 2026 metų vasarį, pastovi jo nedarbo išmokos dalis sieks 263,20 euro, o kintama dalis bus apskaičiuota pagal vidutines draudžiamąsias pajamas turėtas nuo 2023 metų liepos pradžios iki 2025 metų gruodžio pabaigos.
Nedarbo išmoka mokama 9 mėnesius, tačiau jos dydis kas tris mėnesius keičiasi. Pavyzdžiui, vidutinės darbo netekusio ir vasarį Užimtumo tarnyboje užsiregistravusio žmogaus mėnesio draudžiamosios pajamos buvo 1 000 eurų. Sudėjus pastoviąją ir kintamąją nedarbo išmokos dalis, pirmuosius tris mėnesius toks žmogus gautų 656,20 euro dydžio nedarbo išmoką, nuo 4 iki 6 mėnesio – 578,60 euro dydžio išmoką, o paskutinius tris mėnesius – 501 euro išmoką.
Maksimalus nedarbo išmokos dydis yra susietas su vidutiniu mėnesiniu darbo užmokesčiu, galiojusiu šalyje (VDU) užpraeitą kalendorinį ketvirtį nuo žmogaus įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos. Maksimali nedarbo išmoka asmenims, kurie Užimtumo tarnyboje užsiregistruos 2026 metų pirmąjį ketvirtį, bus 1 405,05 euro.
Didės mažiausios ir didžiausios ligos išmokos
Ligos išmokos yra apskaičiuojamos kiekvienam gavėjui individualiai ir priklauso nuo jo draudžiamųjų pajamų. Yra nustatyti minimalūs ir maksimalūs išmokų dydžiai – tai reiškia, kad išmokos negali būti mažesnės ar didesnės nei nustatytos sumos.
Šie dydžiai priklauso nuo vidutinio darbo užmokesčio šalyje ir kiekvieną ketvirtį yra perskaičiuojami. Kadangi VDU kas ketvirtį pasikeičia, keičiasi ir išmokų ribos. Pirmojo 2026 metų ketvirčio ligos išmokos bus apskaičiuojamos taikant 2 415,70 euro VDU dydį, kuris galiojo trečiąjį 2025 m. ketvirtį.
Nuo sausio minimali mėnesio ligos išmoka viršys 281 eurą ir, palyginti su dabartiniu ketvirčiu, padidės beveik 5 eurais. Minimali vienos dienos ligos išmoka nuo šiol negalės būti mažesnė nei 13,45 euro. Minimalias išmokas gauna gyventojai, jeigu pagal jų draudžiamąsias pajamas apskaičiuotas išmokos dydis yra mažesnis, nei minimali riba.
Maksimali mėnesio ligos išmoka asmens ligos ar traumos atveju nuo sausio bus 2 998,37 euro – šis dydis palyginti su dabartiniu ketvirčiu išaugs beveik 51 euru. Dienos maksimali išmoka padidės iki 143,46 euro.
Maksimali mėnesio ligos išmoka slaugant šeimos narį padidės nuo 3 132,15 euro iki 3 185,83 euro, o dienos – nuo 149,15 euro iki 152,43 euro.
Minimalios tėvystės, motinystės ir vaiko priežiūros išmokos didės nuo vasario
Minimali motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų riba siejama su bazine socialine išmoka. Ji lygi 8 bazinių socialinių išmokų dydžiams. Skaičiuojant taikomas bazinės socialinės išmokos dydis, galiojęs praėjusį mėnesį iki teisės gauti išmoką atsiradimo.
2026 metais bazinė socialinė išmoka didės nuo 70 iki 74 eurų. Todėl asmenims, kurie teisę į motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmoką įgis iki sausio 31 d., minimali išmoka sieks 560 eurų. Jei teisė atsiras vasarį arba kovą, minimali išmoka bus didesnė – 592 eurai.
Keisis maksimalios išmokos prižiūrintiems vaikus
Maksimali vaiko priežiūros išmoka priklauso nuo vidutinio darbo užmokesčio (VDU). Maksimalus kompensuojamasis uždarbis, pagal kurį apskaičiuojama išmoka, negali viršyti dviejų VDU, galiojusių už praeitą ketvirtį iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos.
Kai vienas iš tėvų ar globėjų, esančių vaiko priežiūros atostogose, teisę į vaiko priežiūros išmoką įgis 2026 metų pirmąjį ketvirtį, maksimali išmoka už du neperleidžiamus mėnesius sieks 3 768,49 euro arba 63 eurais daugiau nei šių metų pabaigoje.
Pasirinkus vaiko priežiūros išmoką gauti kol vaikui sueis 18 mėnesių, maksimali išmoka didės beveik 49 eurais iki 2 898,84 euro per mėnesį. Pasirinkus išmoką gauti kol vaikui sueis 24 mėnesiai, maksimali mėnesio išmoka pirmaisiais vaiko auginimo metais bus 2 174,13 euro, o antraisiais 1 449,42 euro.
Kita vaiko priežiūros išmoka – vasarį
Svarbu prisiminti, kad gruodį gyventojai, auginantys vaikus iki dvejų metų, gaus dvi vaiko priežiūros išmokas. Viena, už lapkritį, juos pasiekė gruodžio 15 d., o išmoka už gruodį bus išmokėta gruodžio 29 d.
Dėl to vaiko priežiūros išmokos sausio mėnesį nebus mokamos, o vėlesni mokėjimai vyks įprasta tvarka. Tai reiškia, kad 2026 metais kitą vaiko priežiūros išmoką – už sausį – šeimos gaus vasarį.
