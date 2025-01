„Sodros“ išmokų kalendorius: pasitikrinkite, kada jus pasieks pinigai

Nedarbo išmokų gavėjai jų turėtų laukti nuo vasario 20 dienos iki mėnesio pabaigos, ilgalaikio darbo – per 10 darbo dienų (d. d.) nuo sprendimo priėmimo dienos, vaiko priežiūros – nuo vasario 14 dienos iki mėnesio pabaigos, vaiko išlaikymo – nuo vasario 25 dienos iki mėnesio pabaigos.

Pensijų anuitetų mokėjimas – vasario 26 dieną, o išankstinės senatvės pensijos – nuo vasario 20 dienos.

Ligos išmokos gyventojus turėtų pasiekti per 17 darbo dienų nuo visų dokumentų ir duomenų pateikimo. Motinystės – per 17 darbo dienų nuo visų dokumentų ir duomenų pateikimo, o tėvystės – per 5 darbo dienas nuo tėvystės atostogų pabaigos.

Šalpos išmokos gavėjus pasieks priklausomai nuo pristatymo būdo: per kredito įstaigas – nuo vasario 12 dienos. Pristatymas į namus (Lietuvos paštas „Bastaras“, „Rausidas“) – vasario 10–26 dienomis. Atsiėmimas Lietuvos pašte – 10–26 dienomis.

Išmokų datas galite pasitikrinti „Sodros“ pateiktose lentelėse (pridėtos nuotraukų galerijoje).