Lapkričio išmokų kalendorius: kada jus pasieks šie pinigai

Išmokų mokėjimo kalendorius
Vaiko priežiūros: lapkričio 14 d.
Nedarbo: lapkričio 20 d.
Vaiko išlaikymo: lapkričio 25 d.
Šalpos: per kredito įstaigas – lapkričio 12 d.; pristatymas į namus (Lietuvos paštas, „Bastaras“, „Rausida“) – lapkričio 10–26 d.; atsiėmimas Lietuvos pašte – lapkričio 10–26 d.
Pensijų anuitetų: lapkričio 26 d.
Išankstinės senatvės pensijos: lapkričio 20 d.
Ligos: per 17 darbo dienų nuo visų dokumentų ir duomenų pateikimo.
Motinystės: per 17 darbo dienų nuo visų dokumentų ir duomenų pateikimo.
Tėvystės: per 5 darbo dienas nuo tėvystės atostogų pabaigos.
Ilgalaikio darbo: per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.
Pensijų mokėjimo kalendorius
Atkreipkite dėmesį
Jeigu pensija Jums paskirta iki 2012 m. vasario 29 d., pensija mokama nuo 7 (septintos) iki 12 (dvyliktos) mėnesio dienos.
Jeigu pensija Jums paskirta po 2012 m. kovo 1 d., arba 2011 m. gruodžio mėnesį, arba 2012 m. rugsėjo mėnesį buvo mokama 27–28 dienomis, – pensija mokama nuo 13 (tryliktos) iki 21 (dvidešimt pirmos) mėnesio dienos;
Jeigu pensija Jums paskirta po 2024 m. sausio 1 d., pensija mokama nuo 7 (septintos) iki 12 (dvyliktos) mėnesio dienos.
Jeigu socialinio draudimo pensija Jums mokama 7–12 mėnesio dienomis, lapkričio mėnesį jos mokamos:
„Swedbank“:
- Akmenės r., Alytaus r., Anykščių r., Biržų r., Druskininkų, Ignalinos r., Jonavos r., Joniškio r., Jurbarko r., Marijampolės, Palangos m., Panevėžio r., Panevėžio m., Šalčininkų r., Širvintų r., Šiaulių r., Šiaulių m., Trakų r., Visagino, Vilniaus m., Vilniaus r. gyventojams – lapkričio 10 d.
- Kaišiadorių r., Kauno r., Kauno m., Klaipėdos r., Klaipėdos m., Kėdainių r., Lazdijų r., Prienų r., Šakių r., Varėnos r., Vilkaviškio r. gyventojams – lapkričio 11 d.
- Kelmės r., Kretingos r., Kupiškio r., Mažeikių r., Molėtų r., Pakruojo r., Pasvalio r., Plungės r., Radviliškio r., Raseinių r., Rokiškio r., Skuodo r., Šilutės r., Šilalės r., Švenčionių r., Tauragės r., Telšių r., Ukmergės r., Utenos r., Zarasų r. gyventojams – lapkričio 12 d.
„Artea“ (Šiaulių bankas):
- Alytaus m., Alytaus r., Druskininkų, Joniškio r., Kelmės r., Lazdijų r., Pakruojo r., Prienų r., Radviliškio r., Šalčininkų r., Šiaulių m., Šiaulių r., Širvintų r., Trakų r., Varėnos r., Vilniaus m., Vilniaus r. gyventojams – lapkričio 7 d.
- Klaipėdos apskr., Telšių apskr., Utenos apskr., Akmenės r., Jonavos r., Kaišiadorių r., Kauno m., Kauno r., Kėdainių r., Švenčionių r., Ukmergės r. gyventojams – lapkričio 10 d.
- Marijampolės apskr., Panevėžio apskr., Tauragės apskr., Raseinių gyventojams – lapkričio 11 d.
„Luminor“ (buvęs DNB):
- Alytaus apskr., Marijampolės apskr., Jonavos r., Joniškio r., Kaišiadorių r., Kauno m., Kauno r., Kelmės r., Kėdainių r., Pakruojo r., Prienų r., Radviliškio r., Šiaulių m., Šiaulių r., Šalčininkų r., Širvintų r., Trakų r., Vilniaus m., Vilniaus r. gyventojams – lapkričio 7 d.
- Klaipėdos apskr., Tauragės apskr., Telšių apskr., Akmenės r., Raseinių r. gyventojams – lapkričio 10 d.
- Panevėžio apskr., Utenos apskr., Švenčionių r., Ukmergės r. gyventojams – lapkričio 11 d.
SEB:
- Klaipėdos apskr., Tauragės apskr., Telšių apskr., Akmenės r., Raseinių r., Šalčininkų r., Širvintų r., Trakų r., Vilniaus m., Vilniaus r. gyventojams – lapkričio 7 d.
- Alytaus apskr., Marijampolės apskr., Panevėžio apskr., Utenos apskr., Jonavos r., Joniškio r., Kauno m., Kauno r., Kaišiadorių r., Kelmės r., Kėdainių r., Pakruojo r., Prienų r., Radviliškio r., Šiaulių m., Šiaulių r., Švenčionių r., Ukmergės r. gyventojams – lapkričio 10 d.
„Urbo“ bankas, „Citadele“, „Luminor“ (buvęs „Nordea“) – visose apskrityse – lapkričio 10 d.
Kitos kredito, mokėjimo įstaigos (visose apskrityse) – lapkričio 10 d.
Jeigu socialinio draudimo pensija Jums mokama po 13 mėnesio dienos, šį mėnesį jos mokamos:
- Šalčininkų r., Širvintų r., Trakų r., Vilniaus m., Vilniaus r. gyventojams – lapkričio 14 d.
- Alytaus apskr., Marijampolės apskr., Jonavos r., Kaišiadorių r., Kėdainių r., Kauno m., Kauno r., Prienų r. gyventojams – lapkričio 17 d.
- Klaipėdos apskr., Panevėžio apskr., Šiaulių apskr., Tauragės apskr., Telšių apskr., Utenos apskr., Raseinių r., Švenčionių r., Ukmergės r. gyventojams – lapkričio 18 d.
Pensijų pristatymas į namus (Lietuvos paštas, „Bastaras“, „Rausidas“) – lapkričio 10–26 d.
Lietuvos pašte pensijas galima bus atsiimti lapkričio 10–26 d.
