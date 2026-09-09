Rugsėjį šalies pirmokus pasieks Vaiko konstitucijos

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė džiaugiasi, jog vaiko teisių gynėjai kasmet puoselėdami gražią tradiciją gali prisidėti prie pilietiškos ir sąmoningos jaunosios kartos ugdymo.
„Pirma klasė – naujo ir svarbaus etapo pradžia, kai vaikai pradeda mokytis naujų dalykų apie save ir aplinkinius, susipažįsta su naujomis taisyklėmis ir atsakomybėmis, jaukinasi įvairias emocijas, patirtis. Tikiuosi, kad Vaiko konstitucija šiame kelyje padės jiems atsakyti į daugumą klausimų ir bus geras patarėjas bei pagalbininkas jaukinantis suaugusiųjų pasaulį“, – sako I. Skuodienė. Vaiko teisių gynėjai taip pat yra parengę metodines rekomendacijas mokytojams, kuriose pateikiami patarimai, kaip apie teisių ir atsakomybių temas kalbėtis su šiuolaikiniais vaikais, bei pavyzdžiai ir idėjos, kaip šias temas integruoti į mokomuosius dalykus.
Vaiko teises ir atsakomybes svarbu žinoti ne tik patiems vaikams, bet ir juos supantiems aplinkiniams – tėvams, globėjams, seneliams ir pan. Tad suaugusieji kviečiami kartu su vaikais perskaityti Vaiko konstituciją bei aptarti joje aprašytas vaiko teises ir atsakomybes, jų reikšmę. Vaiko konstitucija – pasiekiama visiems. Šį nemokamą leidinį lietuvių, anglų, vokiečių kalbomis, vaizdo įrašo formatu, Vaiko konstitucijos spalvinimo knygelę, plakatą ir daug kitų nemokamų ir naudingų leidinių, visuomenė gali rasti vaiko teisių e-bibliotekoje.
Kilus klausimams, kviečiame žiūrėti Vaiko teisių TV arba konsultuotis su vaiko teisių gynėjais skambinant nemokamu tel. 0 800 10 800, taip pat galima rašyti žinutę interneto svetainėje vaikoteises.lrv.lt esančiame pokalbių laukelyje. Pranešti apie vaiko teisių pažeidimą galima artimiausiame vaiko teisių apsaugos skyriuje, užpildant formą Vaiko teisių gynėjų interneto svetainėje arba skambinant Skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112.
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