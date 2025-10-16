Žalgiriečiai žino, kodėl kluptelėjo

Blykstelėjo kaunietis
Žalgiriečiai Belgrade, stebint daugiau nei 18 tūkst. sirgalių, 79:88 pralaimėjo Donato Motiejūno atstovaujamai ne stipriausios sudėties „Crvena Zvezda“ komandai.
Mačą su Lietuvos čempionais praleido Belgrado ekipos žaidėjai Tysonas Carteris, Isaiah Canaanas, Joelis Bolomboy'us, Devonte Grahamas, Jasielis Rivero, Ognjenas Dobričius ir Urošas Plavšičius.
D. Motiejūnas pelnė 13 taškų ir buvo vienas iš trijų naudingiausių (surinko 19 balų) „Crvena Zvezda“ krepšininkų.
„Visose komandose, kuriose per savo karjerą žaidžiau, atiduodavau širdį ir sielą. Tą patį bandau padaryti ir čia“, – Serbijos žiniasklaidai sakė kaunietis.
„Donatas savo intelektu ir patirtimi buvo reikšmingas Monako ekipos veiksnys, toks jis ir čia“, – pabrėžė „Crvena Zvezda“ strategas Saša Obradovičius, treniravęs lietuvį „Monaco“ klube.
Svečiuose – milaniečiai
S. Obradovičiaus komentarai apie rungtynes netiesiogiai sutapo su A. Butkevičiaus pastebėjimais.
„Mūsų pergalės X faktoriai – gynyba, Jordanas Nwora (pelnė 24 taškus, septynis kartus atkovojo ir penkis kartus perėmė kamuolį – aut. past.), komandinė dvasia“, – vardijo S. Obradovičius, pridūręs, kad būtent agresyvios gynybos dėka pavyko surengti daugumą rezultatyvių kontratakų.
„Jie visada žaidžia ties pražangos riba, tad tai nenustebino. O mes gynėmės ne taip, kaip galime ir kaip norime“, – reziumavo „Žalgirio“ vyriausiasis treneris Tomas Masiulis.
Šiandien Lietuvos čempionai savo arenoje išmėgins jėgas su Milano „EA7 Emporio Armani“ krepšininkais, kurie Miunchene neatsilaikė prieš „Bayern“ – 53:64.
Olimpietis: nenusiminkime
„Nereikia nusiminti ar dramatizuoti. Eilė pralaimėjimui kažkada turėjo ateiti“, – sakė Darius Dimavičius.
Barselonos olimpiados prizininkas įsitikinęs: žalgiriečių nesėkmė Belgrade nekeičia geros sezono trajektorijos.
„Pernai vadovaujami Andrea Trinchieri kauniečiai Eurolygoje startavo taip pat gerai (spalio mėnesį iš šešių mačų laimėjo penkis – aut. past.), tačiau matėme, kaip sezonas buvo užbaigtas. Atrodė, kad krepšininkai netiki treneriu. Šiemet matau visai kitą vaizdą: pergalių išalkusi komanda, įskaičius ir T. Masiulį, kovai atiduoda visas jėgas“, – konstatavo D. Dimavičius.
Krepšinio veteranas pabrėžė, jo nuomone, labai svarbų aspektą: net ir pralaimėtose rungtynėse „Žalgiris“ išlaikė savo žaidimo lygį ir kovėsi iki pabaigos.
„Tai labai svarbus požymis. Varžovams nubėgus į priekį, komanda nenuleido rankų, kelis kartus pavijo šeimininkus ir galėjo išplėšti pergalę. Koją pakišo kelios klaidos, tačiau nervingumas triukšmingoje aplinkoje nestebina. Juolab, kad Belgrado komanda tikrai pajėgi, atletiška, turinti individualiai stiprių žaidėjų. Svarbu, kad grįžtume į pergalių kelią po akistatos su Milano krepšininkais“, – dėstė D. Dimavičius.
Čempionų krizė
Trečią nesėkmę iš eilės patyrė Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahce“.
Eurolygos čempionai savo arenoje net 69:93 pralaimėjo turnyro naujokei „Dubai“ komandai. Nugalėtojus į pergalę vedė afrikiečių kraujo turintis kanadietis Mfiondu Kabengele (26 taškai, 7 atkovoti kamuoliai). Jo dėdė (iš mamos pusės) – NBA legenda Dikembe Mutombo.
„Dar kartą atsiprašau mūsų sirgalių, jie tikrai nenusipelnė stebėti tokio pasirodymo. Neturime jokių pasiteisinimų, nes kartojame tas pačias klaidas, stokojame noro kautis pilna jėga“, – po varžybų kalbėjo Š. Jasikevičius.
Statistika
„Crvena zvezda“–„Žalgiris“ 88:79 (23:27, 22:12, 12:19, 31:21).
Belgrado arena, 18 271 žiūrovas.
„Crvena zvezda“: J. Nwora 24 taškai (7 atkovoti ir 5 perimti kamuoliai), D. Motiejūnas ir Ch. Moneke po 13, S. Ojeleye 10 (5 atkovoti kamuoliai), E. Izundu 9, D. Davidovacas 8, C. Milleris-McIntyre'as ir Y. Dos Santosas po 4, N. Kaliničius 3, S. Miljenovičius 0.
„Žalgiris“: A. Butkevičius (4/4 dvitaškių, 2/4 tritaškių) ir M. Lo (3/4 tritaškių, 5 klaidos) po 14 taškų, S. Francisco 13 (1/8 tritaškių, 7 rezultatyvūs perdavimai), N. Williamsas-Gossas 11 (4/12 dvitaškių, 6 atkovoti ir 4 perimti kamuoliai), M. Wrightas 9 (5/5 baudų metimų), L. Birutis 8, E. Ulanovas 5, D. Sleva ir D. Sirvydis po 2, Ą. Tubelis 1.
Komandų rodikliai. Taiklumas: dvitaškių – 30/51 (59 proc.) ir 19/37 (51 proc.), tritaškių – 2/10 (20) ir 8/25 (32), baudų metimų – 22/31 (71) ir 17/22 (77). Atkovota kamuolių – 40 ir 29, perimta – 10 ir 11. Rezultatyvūs perdavimai – 17 ir 18. Klaidos – po 16.
Rezultatai
Stambulo „Fenerbahce“–„Dubai“ 69:93 (20:25, 11:21, 17:25, 21:22). 7 314 žiūrovų. W. Baldwinas (5 rezultatyvūs perdavimai) ir B. Colsonas po 12 taškų / M. Kabengele 26 taškai (7 atkovoti kamuoliai).
Tel Avivo „Maccabi“–„Barcelona“ 71:92 (18:31, 14:29, 16:13, 23:19). 400 žiūrovų. M. Santosas 18 taškų (4/4 tritaškių) / W. Hernangomezas 19 taškų (7 atkovoti kamuoliai).
Pirėjo „Olympiakos“–Stambulo „Anadolu Efes“ 78:82 (25:28, 26:20, 16:19, 11:15). 10 540 žiūrovų. A. Petersas 14 taškų (4/5 tritaškių, 4 atkovoti kamuoliai) / C. Swideris 20 taškų (4/7 tritaškių).
Miuncheno „Bayern“–Milano „EA7 Emporio Armani“ 64:53 (16:14, 12:19, 18:7, 18:13). 11 500 žiūrovų. V. Lučičius 15 taškų (5 atkovoti kamuoliai) / D. Bookeris 11 taškų (12 atkovotų kamuolių).
Naujausi komentarai