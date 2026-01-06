„Žalgirio“ krepšininkai pralaimėjo nervų karą Bolonijoje

Pirmosiomis minutėmis „Žalgirio“ puolimas strigo: pasižymėjo tik Mosesas Wrightas ir Nigelas WIlliamsas-Gossas – 4:13. Nuo suolo pakilęs Sylvainas Francisco sumetė baudas, 5 taškus iš eilės rinko Ąžuolas Tubelis – 11:16. Po vieną baudą įmetė Dustinas Sleva ir Edgaras Ulanovas, tritaškį pataikė S.Francisco, bet „Virtus“ ir toliau pirmavo – 16:25. M.Wrightas įdėjo po S.Francisco perdavimo, greitoje atakoje taiklus buvo N.Williamsas-Gossas, o S.Francisco pirmąjį kėlinį užbaigė įspūdingu dėjimu – 22:25.
D.Sleva tritaškiu ir N.Williamsas-Gossas 5 taškais iš eilės mažino atsilikimą iki minimumo – 30:31. Greitoje atakoje lazerinį S.Francisco perdavimą dvitaškiu pavertė Ą.Tubelis (32:33), bet per likusias pusšeštos antrojo kėlinio minutės tik E.Ulanovas pelnė 2 taškus nuo baudų metimo linijos ir prieš didžiąją pertrauką „Žalgiris“ atsiliko 34:43.
Trečiąjį kėlinį kovingai pradėjo M.Wrightas, puolime atkovojęs kamuolius ir vertęs juos 6 taškais – 40:45. E.Ulanovas sumetė baudas, dar kartą pasižymėjo M.Wrightas, iš po krepšio neklydo Ą.Tubelis, bet varžovai vėl atsiplėšė dviženkle persvara – 46:58. M.Wrightas įmetė tritaškį, mindamas liniją iš toli pataikė D.Sleva, trečiąjį kėlinį 5 taškais uždarė Ą.Tubelis – 56:63.
Naujausi komentarai