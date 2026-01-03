Eurolygos pusiaukelė: „Žalgirio“ arsenale yra neišnaudotų ginklų

„Žalgirio“ krepšininkai pirmą Eurolygos varžybų ratą užbaigė efektingu fejerverku – svečiuose 93:80 parklupdė ilgokai turnyre pirmavusį Tel Avivo „Hapoel“.
Kauniečiai iš viso iškovojo vienuolika pergalių ir patyrė aštuonias nesėkmes. Lietuvos čempionai, ne visoms ekipoms sužaidus po devyniolika rungtynių, buvo pirmo dešimtuko gretose.
Iškart į ketvirtfinalį pateks 1–6 vietas po reguliariojo sezono užėmusios komandos, o 7–10 pozicijose likusios ekipos varžysis dėl likusių dviejų kelialapių į finalininkų ketvertą.
V. Masalskis, buvęs ilgametis žalgirietis, Eurolygos pirmo rato finišą 2026-ųjų išvakarėse pasitiko Paryžiuje – stebėjo miuziklą „Paryžiaus katedra“, tačiau prie televizoriaus ekrano nepraleido ir savo gimtosios komandos pastarųjų rungtynių.
„Derinau krepšinį ir kultūrą. Abiem atvejais – aukštas lygis“, – šyptelėjo V. Masalskis.
– Ar Jūsų nenustebino skambus žalgiriečių metų pabaigos akordas?
– Mane nustebino ne vien rezultatas, bet ir tai, kad „Hapoel“ nesugebėjo apsiginti. Izraelio atstovai puolė neblogai, bet, būdami atletiški, savo gynyba toli gražu neprilygo žalgiriečiams. Žinoma, ir Nigelas Williamsas-Gosas, „Žalgirio“ legionierius, parodė aukštą savo meistriškumo amplitudę. Tai įžaidėjas, kuris formuoja visos komandos žaidimą ir kelia jį į aukštesnį lygį.
– 2025-uosius Eurolygos viršūnėje baigė du turnyro naujokai – po metų pertraukos sugrįžusi „Valencia“ ir debiutantas „Hapoel“. Ar galėjote įsivaizduoti tokią lyderių rikiuotę?
– Meluočiau sakydamas, kad ko nors panašaus tikėjausi. „Valencia“ ir „Hapoel“ kol kas pranoksta visų lūkesčius. Patyrusio Pedro Martinezo treniruojama Ispanijos komanda – jauna, alkana pergalių, labai motyvuota. Klausimas: ar vien šių savybių užteks iki sezono pabaigos? Kita vertus, dar ne visi dalyviai pernai buvo sužaidę po devyniolika rungtynių. Jei atidėtus pirmo rato mačus laimės Stambulo „Fenerbahce“ ir Atėnų „Panathinaikos“, Eurolygos senbuviai gali išstumti naujokus iš viršūnės. Gerokai pakilti aukštyn gali ir Pirėjo „Olympiakos“. Atėjus Xaviui Pascualiui, atsigavo „Barcelona“. Pamenu, man dirbant „Žalgirio“ klubo direktoriumi, mūsų komandos skautas Mindaugas Brazys sakydavo, kad šis treneris vienintelis naudoja gal kokius 35 derinius arba jų variacijas, todėl labai sunku perkąsti jo taktinius sumanymus. Dėl galutinių išvadų skubėti nederėtų. Antrame rate favoritai turėtų sukrusti. Spėju, kad jie rinks daugiau pergalių, tad mažesniems klubams bus sunkiau išsilaikyti aukštesnėse pozicijose.
Jei „Žalgiris“ turi papildomų pinigų, dar vienas pajėgus aukštaūgis tikrai praverstų.
– Kurias komandas pavadintumėte didžiausiu sezono nusivylimu?
– Belgrado „Partizan“. Net turėdamas tokį patyrusį strategą kaip Željko Obradovičius ir padorų biudžetą, Serbijos grandas nusirito itin žemai, o metus baigė be ilgamečio trenerio ir turnyro lentelės dugne. Nuvilia ir Madrido „Real“, esantis žemiau nei jam įprastos pozicijos. Daugiau tikėjausi iš „Paris“ ekipos. Vertinant bendrą šio sezono Eurolygos lygį, turnyras – labai įdomus, intriguojantis, nėra itin ryškių lyderių ir beviltiškų autsaiderių. Vienintelė problema, kad tarp klubų – didžiulis finansinių pajėgumų skirtumas, todėl taip ir susiklosto, kad kuklesnės ekipos gali tik džiaugtis galimybe pažaisti su Europos krepšinio žvaigždėmis, retsykiais net jas įveikti, bet titulų dalybose jos, iš esmės, nedalyvauja. Manyčiau, kad lygai būtų visai pravartu atsigręžti į NBA pavyzdį, kur yra vadinamoji algų kepurė, suvienodinti biudžetai, todėl konkurenciją laimi tie, kurie geriausiai dirba aikštelėje ir už jos ribų.
– „Žalgirio“ komanda į 2026-uosius žengė būdama septintoje vietoje. Ar kauniečiai sugebės joje išsilaikyti?
– Grįžkime į sezono pradžią. Prisiminkime, kokios buvo prognozės. Maždaug keturiolikta vieta. Žalgiriečiai dėl jų konkurentų turimos nesužaistų mačų atsargos dar gali smukti į dešimtą vietą, bet vis tiek tai reikš, kad po pirmo rato jie – įkrintamųjų varžybų zonoje. Tai geras rezultatas. Anksčiau prognozavau, kad, norint išlikti šioje išrinktųjų grupėje per visą pirmą etapą, reikės iškovoti 22–23 pergales. Regis, kad toks reguliariojo sezono tikslas mūsiškiams yra realus. Žvelgiant toliau, įkrintamosios varžybos „Žalgiriui“ gali būti ne galutinė stotelė. Kol kas labai drąsu sakyti, bet galbūt ir finalo ketvertas nėra nepasiekiama svajonė! Tiesa, statistika yra itin nepalanki mažesnio biudžeto klubams. Per pastarąjį dešimtmetį finalus pasiekdavo turtingiausiųjų elitas. Išimtimi tapo tik Šarūno Jasikevičiaus treniruotas „Žalgiris“, 2018-aisiais užėmęs trečią vietą, ir gal dar viena kita komanda.
– Kokių rezervų turi „Žalgiris“ prieš antrą ratą?
– Pirmiausia, komanda stokoja stabilumo – žaidimo kreivė tai kyla, tai leidžiasi. Bangavimo norėtųsi mažiau. Gynėjų grandis – tikrai stipri. N. Williamas-Gosas ir Sylvainas Francisco kiekvienas savaip yra lyderiai. Momentais jiems gerai talkina kiti gynėjai, nors trumpai, bet solidžias gero žaidimo atkarpas demonstravo Ignas Brazdeikis. Kita vertus, trūksta Deivido Sirvydžio indėlio. Kai kas sako, kad reikia stiprinti aukštaūgių grandį. Joje Ąžuolas Tubelis atrodo solidžiausiai. Per pirmą karjeros sezoną Eurolygoje demonstruoti tokį pasitikėjimą savo jėgomis… Spėju, kad jis Kaune ilgai neužsibus. Tokio pasitikėjimo savo jėgomis galėtų pasimokyti iš Ąžuolo ir kur kas labiau patyręs Laurynas Birutis. Stabilumo trūksta Mosesui Wrightui. Sakyčiau taip: jei „Žalgiris“ turi papildomų pinigų ir šiemet ketina pasiekti aštuonetą ar net finalo ketvertą, dar vienas pajėgus aukštaūgis tikrai praverstų. Ypač toks, kuris galėtų apsaugoti savo krepšį, pasistumdyti su varžovų galiūnais. Manau, kad kauniečiams ypač svarbus bus sausio mėnuo – laukia net penkios išvykos per šešis turus. „Žalgiris“ žais su tikrai įkandamais varžovais, todėl svarbu susirinkti kuo daugiau pergalių ir pakloti pagrindą atkrintamosioms varžyboms.
Lyderiai
„Žalgirio“ krepšininkų, žaidusių daugiau nei dvejas Eurolygos rungtynes, statistikos vidurkiai
Rezultatyvumas. S. Francisco (vid. 16,23 tšk.), N. Williamsas-Gossas (vid. 12,6 tšk.), M. Wrightas (vid. 11,8 tšk.), Ą. Tubelis (vid. 10,1 tšk.), M. Lo (vid. 6,9 tšk.).
Atkovoti kamuoliai. M. Wrightas (vid. 5,4), Ą. Tubelis (vid. 5,1), D. Sleva (vid. 3,2), S. Francisco (vid. 2,8), L. Birutis (vid. 2,8).
Rezultatyvūs perdavimai. S. Francisco (vid. 6,8), N. Williamsas-Gossas (vid. 3,2), M. Lo (vid. 2,4), E. Ulanovas (vid. 2,2).
Perimti kamuoliai. N. Williamsas-Gossas (vid. 1), S. Francisco (vid. 0,9), A. Butkevičius (vid. 0,8), M. Wrightas (vid. 0,6), M. Lo (vid. 0,6).
Klaidos. S. Francisco (vid. 2,8), M. Lo (vid. 1,7), M. Wrightas (vid. 1,5), N. Williamsas-Gossas (vid. 1,4), Ą. Tubelis (vid. 0,8), D. Sirvydis (vid. 0,8).
Naudingumas. S. Francisco (vid. 19,3 balo), M. Wrightas (vid. 14,6), N. Williamsas-Gossas (vid. 12,2), Ą. Tubelis (vid. 11,8), E. Ulanovas (vid. 8,2).
Iššūkiai
„Žalgirio“ rungtynės Eurolygos turnyre 2026 m. sausį:
6 d. Italijoje – su Bolonijos „Virtus“, 9 d. Kaune – su Belgrado „Crvena Zvezda“, 15 d. Izraelyje – su Tel Avivo „Maccabi“, 20 d. Prancūzijoje – su Vilerbano ASVEL, 22 d. Italijoje – su Milano „EA7 Emporio Armani“, 30 d. Ispanijoje – su Vitorijos „Baskonia“.
