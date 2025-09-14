Vokietijos krepšinio rinktinė tapo Europos čempionais

Turkijai tai buvo galimybė parašyti istoriją ir iškovoti pirmąjį tokį trofėjų, o Vokietija siekė reto Pasaulio taurės ir Europos čempionato dublio.
Šiandien sėkmė nusišypsojo ir Graikijos komandai, kuri rezultatu 92:89 įveikė suomius ir iškovojo bronzos medalius.
Graikijai tai pirmasis nuo 2009 m. Europos čempionato bronzos medalis, taip pat trečiasis šalies istorijoje.
Graikai pirmą kartą Europos čempionato bronzos medalį iškovojo 1949 m. – pirmą kartą, kai šalis dalyvavo turnyre.
Suomija turėjo progą išlyginti rezultatą likus keturioms sekundėms iki rungtynių pabaigos (90:90). Tačiau Elias Valtonen nerealizavo trečiojo iš trijų baudų metimų.
Naujausi komentarai