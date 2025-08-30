 „EuroBasket“: Lietuvos krepšininkus pristabdė pasaulio čempionai

2025-08-30 15:28 kauno.diena.lt inf.

Nutrūko Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės pergalių serija 42-ojo Europos čempionato finalo turnyre.

Trenerio Rimo Kurtinaičio vadovaujama komanda Tamperėje (Suomija) vykstančiose B grupės varžybose 88:107 (20:32, 27:23, 25:28, 16:24) pralaimėjo pasaulio čempionams vokiečiams.

Rokas Jokubaitis pelnė 20 taškų (7 rezultatyvūs perdavimai, 5 klaidos), Jonas Valančiūnas - 14 tšk. (4 atkovoti kamuoliai), Margiris Normantas – 11 tšk. (5 atkovoti kamuoliai), Tadas Sedekerskis - 10 tšk. (5 atkovoti kamuoliai, 9 rezultatyvūs perdavimai).

Vokiečių lyderis buvo Dennisas Schroderis – 26 tšk. (5/10 tritaškių, 6 rezultatyvūs perdavimai).

Rugsėjo 1-ąją mūsiškių lauks akistata su suomiais, 3 d. – su Švedijos krepšininkais.

Į kitą varžybų etapą (aštuntfinalį) pateks 1–4 vietas užėmusios ekipos (B grupės ketvertas Rygoje, „Xiaomi“ arenoje, susitiks su A grupės atstovais: portugalais, estais, latviais, turkais, serbais arba čekais).

Šiame straipsnyje:
Eurobasket
europos krepšinio čempionatas
Lietuva
Vokietija

Prieko treneris
kai vienas bumpsi, o keturi padengti stovi ir pergales laukia.
0
0
Joo
Sunku buvo matesi pranašumas vokieciu ir greiciu ir pataikymu...ne veltui pasaulio čempionai... Visiems sumeta virš 100tšk...matomai jie ir bus EČ nugaletojais...
2
0
sportas
kaip pastato 90-tu vemalinius trenerius,taip ir sakiau,kad bus,nes tas ruskas dbilizmas nepraslys,zaidejai ne prie ko
0
-2
Visi komentarai (3)

