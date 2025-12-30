Geidžiamiausių kelionių krypčių dėlionė: kurios šalys labiausiai vilioja lietuvius?

„Italijos pasirinkimą dažnai nulemia emociniai argumentai. Žmonės apie ją svajoja ne tik dėl atostogų – jie nori pajusti atmosferą, kurią kuria kasdieniai itališki ritualai: rytinis espreso, pasivaikščiojimas pajūryje, maistas, kuriam skiriama tiek pat laiko, kiek ir bendravimui. Dėl tokių patirčių Italija skatina patirti paprastesnį, lėtesnį atostogų ir gyvenimo ritmą“, – kalbėjo Inga Aukštuolytė, „Tez Tour“ ryšių su visuomene ir rinkodaros skyriaus vadovė.
Trys kelionių favoritės
Italiją geidžiamiausia kryptimi įvardijo 13 proc. apklaustųjų. Antroje vietoje su 8 proc. respondentų balsų rikiuojasi Ispanija. Pasak kelionių organizatoriaus atstovės, itin didelį šios šalies populiarumą lemia saulėtomis atostogomis garsėjantys šalies miestai ir regionai – Barselona, Malaga, Tenerifė.
„Nesvarbu, ar tai žiema Kanaruose, ar pavasaris Barselonoje – Ispanijoje turistai visada randa saulę, jūrą, paplūdimius, malonius žmones. Ispanijoje galima mėgautis šiluma, nepriklausomai nuo sezono“, – sakė I. Aukštuolytė
Trečioje vietoje esanti Japonija, kurioje atostogauti svajoja 7 proc. lietuvių, išskiriama kaip viena įdomiausių pastarųjų metų tendencijų.
„Antrus metus iš eilės ši šalis išsaugo trečiąją vietą. Japoniją vertina keliautojai, ieškantys modernumo ir tradicijų sintezės, estetinės kultūros. Japonija tampa kryptimi, kurioje ne tik norima pailsėti, bet ir pajausti visiškai kitokį pasaulį”, – pasakojo I. Aukštuolytė.
Nemažėja klasikinių poilsio krypčių populiarumas
Geidžiamiausių atostogų krypčių sąraše 4–6 vietas užima klasikinių poilsinių šalių trejetas – Turkija, Graikija ir Egiptas. Šios šalys jau dešimtmetį išlaiko stabilų populiarumą.
„Klasikinės poilsio kryptys išlieka tokios stiprios todėl, kad keliautojai dažnai labai aiškiai žino savo atostogų prioritetus: trumpi skrydžiai, „viskas įskaičiuota“ pasiūlymai ir platus viešbučių pasirinkimas. Juk daugumai žmonių atostogos pirmiausia reiškia galimybę pailsėti nuo darbo ir kasdienės įtampos, kartu susipažinti su šalies kultūra ir tiesiog pakeisti aplinką“, – vardijo „Tez Tour“ atstovė.
Tolimos svajonės ir egzotiniai atradimai
Lietuvių svajonių krypčių sąraše nestinga ir tolimų krypčių. Jungtinės Amerikos Valstijos, Tailandas, Australija, egzotinės salos, Islandija patenka į labiausiai trokštamų tolimų kelionių krypčių TOP–15. Nors šias šalis įvardijo 2–4 proc. apklaustųjų, jų svarba yra kur kas didesnė nei rodo skaičiai.
„Atostogos tolimuose kraštuose keliautojams dažnai tampa tam tikru gyvenimo akcentu. Žmonės trokšta pamatyti tai, ko niekur kitur nepamatysi – nuo Islandijos juodųjų paplūdimių iki Tailando šventyklų ar JAV nacionalinių parkų. Šios kelionės suteikia kitokį tempą, kitokį kontekstą ir dažnai tampa prisiminimais visam gyvenimui“, – pasakojo turizmo rinkos ekspertė.
Skirtingi žmonės – skirtingos kryptys
Apklausos statistika rodo, kad kelionių pasirinkimus lemia ne tik bendra rinkos dinamika, bet ir demografiniai skirtumai. Italija – akivaizdi moterų favoritė: šią šalį svajonių kryptimi įvardijo beveik dvigubai daugiau moterų (18 proc.) nei vyrų (8 proc.).
„Šis skirtumas nėra atsitiktinis – Italija tradiciškai siejama su kultūra, gastronomija, istorija ir „lėtesne“, estetine atostogų patirtimi, kuri dažniau rezonuoja su moterų kelionių motyvais. Vyrai, priešingai, kiek dažniau nurodo norintys aplankyti tolimas kryptis, tokias kaip Japonija, JAV ar Australija. Šie skirtumai nubrėžia kryptį: vyrams patrauklesnė galimybė patirti nuotykių, keliauti toliau, išbandyti kitokią, mažiau tradicinę aplinką“, – pristatė I. Aukštuolytė.
Pasak jos, ryškios ir amžiaus grupių tendencijos. 18–35 m. keliautojai kur kas drąsiau žvalgosi į tolimesnes keliones. Japonija šioje amžiaus grupėje išsiskiria kaip viena ryškiausių svajonių krypčių. Tai sietina ne tik su modernios kultūros trauka, bet ir su gyvenimo tempui artimesne kasdienybe: technologijos, popkultūra, kelionės kaip patirties, o ne vien poilsio forma.
Jaunesnio amžiaus keliautojai taip pat dažniau nurodė tolimesnes salas ar egzotinius kraštus, kur kelionė tampa savotiška savęs išbandymo arba horizontų plėtimo dalimi. Tuo metu vyresnių keliautojų pasirinkimuose dominuoja klasikinės kryptys: Turkija, Graikija, Egiptas.
Naujieji metai – laikas naujiems planams ir kelionių startui
Keliauti ir aplankyti savo svajonių kryptis lietuviai pasiryžę nieko nelaukdami: apklausos duomenimis, net 30 proc. žmonių Naujametę naktį mielai sutiktų užsienyje. Pasak I. Aukštuolytės, šis skaičius nėra tik spontaniška idėja ar sezoninė užgaida.
„Naujieji metai tampa puikiu pretekstu pabėgti nuo kasdienybės ir pratęsti šventinę nuotaiką šiltesniame klimate arba išbandyti kitokią, kitų kultūrų šventimo tradiciją. Juk kelionė per Naujuosius yra savotiškas emocinis restartas, padedantis į metus žengti lengviau, su aiškesnėmis mintimis ir nauju įkvėpimu“, – įsitikinusi „Tez Tour“ atstovė.
Kelionių organizatoriaus užsakymu reprezentatyvų Lietuvos gyventojų tyrimą atliko UAB „Norstat LT“.
