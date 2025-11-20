Traumų smaugiamas „Žalgiris“ – prieš banguojantį „Real“

Išvykų maratonas
Vos vienuoliktoje Eurolygos lentelės pozicijoje tūnantis „Real“ šį sezoną atrodo sunkiai atpažįstamas. Ispanijos sostinės superklubas šiemet demonstruoja tokius nestabilius rezultatus, kad greta jų net „Žalgirio“ bangavimai atrodo kaip viena įspūdinga atkarpa.
Patyrusio 64-erių metų italo Sergio Scariolo treniruojama Madrido komanda prieš keletą savaičių tiesiog sutrypė Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo „Fenerbahce“ (84:58) ir įspūdingu puolimu nušlavė (101:92) amžinąją varžovę „Barcelona“ jos tvirtovėje. Lapkričiui įsibėgėjus – vėl du skaudūs pralaimėjimai: išvykoje su „Valencia“ (76:89) ir namuose su Atėnų „Panathinaikos“ (77:87).
Kauniečiai taip pat nusileido – iš absoliučių Eurolygos lyderių pozicijos į trečią vietą. Jų spurtą pristabdė dvi sunkios išvykos: Pirėjo „Olympiakos“ pralaimėta 78:95, o „Dubai“ ekipai – 89:95.
Išvykų maratoną Tomo Masiulio auklėtiniai pratęs šį vakarą Madrido „Movistar“ arenoje.
Retina nuostoliai
Prieš mūšį su „Real“ kauniečių stovyklą pasiekė prastos žinios – iš rikiuotės vėl iškrito Dovydas Giedraitis.
Traumuotą, o vėliau ir operuotą riešą ilgai gydęsis gynėjas šįsyk pajuto šlaunies raumens skausmus ir negali visavertiškai treniruotis. Prognozuojama, kad jis be krepšinio turės praleisti porą savaičių.
Mano laikais žaidėme dvigubai mažiau rungtynių. Dabar per sezoną – beveik kas trečią dieną.
Lietuvos čempionų rotaciją riboja ir kito gynėjo Nigelio Williamso-Gosso trauma. Solidžiai sezoną pradėjęs vienas brangiausių „Žalgirio“ krepšininkų vis dar negali žaisti kontaktinio krepšinio.
„Yra teigiamų pokyčių, artimiausiu metu laukiame jo sugrįžtant. Nigelis bando žaisti per treniruotes, bet Madride dar nerungtyniaus“, – teigė „Žalgirio“ treneris T. Masiulis.
Ieško savo braižo
Stratego žodžiais, Madride žalgiriečių laukia itin patyręs varžovas, galintis bet kurią dieną pademonstruoti savo aukščiausią meistriškumą.
„Jie turi daug patyrusių aukštaūgių, atletiškų krepšininkų ir gerą žaidėjų sudėtį visose pozicijose. Bus svarbu stabdyti ispanų greitąjį puolimą. Taip pat bus labai svarbus Walterio Tavareso faktorius. Gynybai su juo bus sunku rasti silpnų vietų“, – aiškino T. Masiulis.
– Ne vienus metus „Real“ garsėjo improvizaciniu krepšiniu, kuris lemdavo pergales. Ar teisingas įspūdis, kad, komandos vairą perėmus S. Scariolo, šis stilius iš esmės pasikeitė?
– Pasikeitė ne tik treneris, bet ir nemažai žaidėjų. Veiksmų laisvės yra galbūt mažiau, puolimas akcentuojamas metikams ir sunkiesiems puolėjams. Į puolimą daugiau įtraukiami aukštaūgiai Mario Hezonja ir Trey Lylesas. Nors braižas kiek pasikeitė, bet atletiškumas liko. Tai yra tipinė ispaniška ekipa, kuri mėgsta greitą puolimą. Facundo Campazzo gerai išjudina visą komandą. „Real“ turi daug ginklų.
– Žiūrint į „Real“ ilgamečio lyderio F. Campazzo statistiką, šiemet ji akivaizdžiai smukusi. Ar 34-erių metų argentinietis vis dar yra pagrindinis žaidėjas, nuo kurio priklauso „Real“ rezultatai?
– Sezono pradžioje jis sunkiai įsivažiavo, bet dabar vėl yra savo rogėse. Visas žaidimas sukasi aplink jį. Sezono pradžioje Andresas Felizas žaidė įžaidėju, bet dabar tą poziciją dalijasi F. Campazzo ir Theo Maledonas.
– Akcentavote W. Tavareso faktorių, o praeitą savaitę jūsų komandai kilo nemažai sunkumų su varžovų aukštaūgiais Nikola Milutinovu ir Mfiondu Kabengele. Kaip spręsite problemas?
– Tai yra šiek tiek kitokio stiliaus žaidėjai. W. Tavaresas vienas pats nelaužo mūsų gynybos po krepšiu, ką darė M. Kabengele ir N. Milutinovas. Jis turi tvirtą kūną, bet žaidimas nugara į krepšį nėra pagrindinė jo savybė. Jis dėl įpūdingo ūgio (220 cm – aut. past.) daugiau žaidžia gynyboje, uždaro visą baudos aikštelę, tad mums kyla daugiau klausimų, kaip jį iš ten ištraukti.
– Atrodo, kad kanadietis T. Lylesas labiausiai išsiskiria tarp „Real“ naujokų. Kas padėjo šiam 206 cm ūgio puolėjui taip greitai adaptuotis Eurolygoje?
– Matyti, kad jis supranta Eurolygos krepšinį ir greitai prie jo prisitaikė. Jis turi daug ginklų – gali pataikyti iš toli, gali žaisti nugara į krepšį, bėga į greitą puolimą, kur yra atrandamas gynėjų.
– „Real“ keturias iš penkių pergalių pasiekė savo aikštėje. Kodėl šios komandos rezultatai namuose ir išvykose taip skiriasi?
– Tai yra nauja komanda, naujas treneris, daug pasikeitusių žaidėjų. Jie ieško savo veido, bet po truputį tai atranda, ieško, kas su kuo gali susižaisti. Matyti, kad tiek treneriai, tiek žaidėjai turi vieni prie kitų priprasti. Dabar jų žaidimas gerėja ir kuo toliau, tuo geriau jie žais.
– „Monaco“ treneris Vassilis Spanoulis ironizavo, kad tvarkaraštis toks intensyvus, jog atrodo, kad jis sudarinėjamas dirbtinio intelekto pagalba. Ar žaidėjų traumas lemia tik tvarkaraštis?
– Mano laikais žaidėme dvigubai mažiau rungtynių. Dabar komandos per sezoną sužaidžia po 90–100 mačų – beveik kas trečią dieną. Manau, kad tai yra per daug, bet dabar turime daugiau žaidėjų ir bandome skaičiuoti jų minutes, atlikti keitimus. Vieni žaidėjai kartais nėra patenkinti, kai juos keičiame, nes jie nori žaisti, bet tada susėdi ir galvoji, kokį krūvį jie gauna... Ketinau irgi skųstis dėl tvarkaraščio, bet paskaičiau, ką pasakė Steve’as Kerras (NBA klubo „Golden State Warriors“ treneris – aut. past.): jo komanda sužaidė septyniolika rungtynių per 29 dienas… Tada man pasirodė, kad mes ilsimės.
