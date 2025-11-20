 „Real“ – „Žalgiris“. Ar Kauno krepšininkai paneigs lažybininkų prognozes?

„Real“ – „Žalgiris“. Ar Kauno krepšininkai paneigs lažybininkų prognozes?

2025-11-20 17:33
Valdas Kasperavičius

Vėlų ketvirtadienio vakarą, nuo 21.45 val., Kauno „Žalgiris“ svečiuose žais Eurolygos turnyro 12-ojo turo rungtynes su Madrido „Real“ krepšininkais. Lažybininkai aiškiu šios dvikovos favoritu laiko „Real“ klubą.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Koeficientas už aikštės šeimininkų pergalę – 1,32, už „Žalgirio“ – net 3,90. Prieš pat rungtynes lažybininkai kauniečių galimybes laimėti dar labiau sumenkino – 1,30 už „Real“ sėkmę ir 4,30 – už svečių pergalę. Tačiau aikštelėje prognozes visada galima paneigti.

„Žalgiriui“ tai bus trečios paeiliui rungtynės išvykoje. Per pastruosius du turus Tomo Masiulio auklėtiniai pralaimėjo: lapkričio 12 d. 78:95 nusileido Pirėjo „Olympiacos“, o lapkričio 14 d. 89:95 „Dubai“ komandai.

„Real“ taip pat pralaimėjo pastarąsias dvejas rungtynes 76:89 „Valencia“ ekipai ir 77:87 Atėnų „Panathinaikos“ krepšininkams. 

Kol kas Eurolygos turnyre sėkmingiau žaidžia žalgiriečiai. Jie iškovojo septynias pergales ir patyrė keturis pralaimėjimus. Kauno komanda turnyro lentelėje dalijasi 3-7 vietomis.

Svečiuose Kauno ekipa laimėjo tris kartus, tiek pat kartų ir pralaimėjo. Savo aikštėje T. Masiulio auklėtiniai žaidžia kur kas sėkmingiau. Jie privertė pasiduoti keturias komandas, o nusileido tik vienai (78:89 Milano „Emporio Armani“).

„Real“ sąskaitoje – penkios pergalės ir šešios nesėkmės. Italo Sergio Scariolo treniruojama ekipa turnyro lentelėje užima tik 11-15 vietą.

„Žalgiriui“ dėl traumų šiandien negalės padėti gynėjai Dovydas Giedraitis ir legionierius, brangiausias komandos žaidėjas Nigelis Williamsas-Gossas. Amerikietis nerungtyniauja jau beveik mėnesį. Kirkšnies traumą jis patyrė spalio 23-ąją dieną per mačą svečiuose su „Barcelona“.

Ispanijos ekipoje traumas gydosi Alexas Lenas ir Andresas Felizas. Ar jie žais su „Žalgiriu“ – nežinia.

Per pastaruosius tris sezonus žalgiriečiai „Real“ krepšininkus įveikė du kartus, o keturis kartus pergalę šventė varžovai. Tačiau praėjusį sezoną žalgiriečiai svečiuose nugalėjo „Real“ komandą rezultatu 92:83. Deja, namuose teko patirti skaudų pralaimėjimą 64:83.

Šiame straipsnyje:
Eurolyga
Kauno Žalgiris
Madrido Real
lažybininkų prognozės
Nigelis Williamsas-Gossas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
ziurovas
realui pergale isplese teisejai zalg iriui paskutyne bauda suvaidinta tai teiseju nopelnas
0
-1
As
Kaip tik pradzioje pradejo , tokiu braizu zaide visas rungtines,o toliau bus dar graziau,vienas ziuri kas cia darosi,kitas pastoviai kramto treniga,orezultatai matot patys
1
-1
trumpai
dar 6 rungtynes ir Žalgiris atsidurs kur turetu but 10-12 vieta ,nes toks ju žaidimo lygis ,tas matosi ju žsidimo lygyje.
2
0
Visi komentarai (11)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų