Nervų Madride nesuvaldžiusiems žalgiriečiams pritrūko vieno metimo

Mače Madride Laurynas Birutis atidarė taškų sąskaitą dukart įveikdamas Walterio Tavareso gynybą, Ąžuolas Tubelis pridėjo baudos metimą, Sylvainas Francisco smeigė tritaškį (8:10), tačiau varžovai kelias žalgiriečių klaidas pavertė lengvais taškais – 8:18. Ignas Brazdeikis pataikė sudėtingą metimą viena ranka, Maodo Lo įmetė baudą, Dustinas Sleva buvo taiklus iš vidutinio nuotolio, S.Francisco pirmąjį kėlinį užbaigė dvitaškiu su pražanga- 16:22.
„Real“ krepšininkai vėl truktelėjo į priekį (16:28), tačiau netrukus S.Francisco pataikė tritaškį ir dukart asistavo D.Slevos tolimiems šūviams – 25:28. M.Lo po krepšiu surado tiek Mosesą Wrightą, tiek Ą.Tubelį – 29:33. Antrajam kėliniui artėjant pabaigos link, M.Wrightas ir Ą.Tubelis rinko po dar 2 taškus, I.Brazdeikis pridėjo 4 taškus – 37:43.
Ą.Tubelis trečiąjį kėlinį pradėjo taikliu tritaškiu iš krašto, S.Francisco sumetė 3 baudas ir atliko puikų perdavimą tam pačiam Ą.Tubeliui po krepšiu – 45:44. I.Brazdeikis įdėjo greitoje atakoje po dar vieno S.Francisco perdavimo, o Ą.Tubelis rinko 7 taškus iš eilės – 54:47. M.Wrightas pataikė iš vidutinio nuotolio, Edgaras Ulanovas sumetė baudas, S.Francisco pridėjo 4 taškus, bet „Real“ lygino rezultatą – 62:62.
Ketvirtajame kėlinyje prasidėjo taškų lenktynės: S.Francisco atliko perdavimus M.Wrightui ir Ą.Tubeliui bei pats pelnė 5 taškus – 72:69. I.Brazdeikis pataikė iš vidutinio nuotolio, M.Wrightas dėjo į krepšį po S.Francisco devintojo perdavimo, o šis tritaškiu lygino rezultatą – 79:79. Pasižymėjo D.Sleva, bet šeimininkai šiek tiek atsiplėšė – 81:89. D.Sleva ir E.Ulanovas tritaškiais per 24 sekundes kirpo atsilikimą – 87:89. Po S.Francisco tolimo metimo ir E.Ulanovo dvitaškio su pražanga (93:94) žalgiriečiai dar ir apsigynė, bet teisėjai fiksavo pražangą puolime M.Lo ir jam bei suoleliui netrukus skyrė technines pražangas, kurias „Real“ pavertė 5 taškų persvara – 93:98. S.Francisco 2 tritaškiais kirpo skirtumą iki minimumo, tačiau paskutinis I.Brazdeikio metimas per visą aikštę tikslo nepasiekė – 99:100.
„Žalgiris“: S.Francisco 33 (7/9 trit., 11 rez. perd., 2 per. kam.), Ą.Tubelis 19 (5 atk. kam.), D.Sleva 13, M.Wrightas 11, I.Brazdeikis 10, E.Ulanovas 8, L.Birutis 4, M.Lo 1 (5 rez. perd., 2 per. kam.), D.Sirvydis 0, M.Rubštavičius 0, A.Butkevičius 0.
„Real“: T.Maledonas 25 (7/8 dvit., 11/11 baud., 5 rez. perd., 2 per. kam.), T.Lylesas 21 (5 atk. kam.), F.Campazzo 20 (4 rez. perd.), W.Tavaresas 12 (11 atk. kam., 3 blk.).
"Šiemet techninės pražangos duodamos iš karto. Šiek tiek keistoka, nes tokia pati situacija šioje salėje buvo prieš savaitę Kostui Sloukui. Jis dukart daužė rankas, bet pražangos negavo. Nežinau, gal jie pažiūrėjo ir nusprendė, kad dabar jau reikia duoti. Bet iš tikrųjų mes negalime teisintis. Aišku, negalime daryti techninių pražangų, anksčiau šį sezoną tokių problemų nebuvo, bet čia didelė bėda", - kertines M. Lo pražangas komentavo T. Masiulis.
