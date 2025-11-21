 Nervų Madride nesuvaldžiusiems žalgiriečiams pritrūko vieno metimo

Nervų Madride nesuvaldžiusiems žalgiriečiams pritrūko vieno metimo

2025-11-21 00:10
Zigmas Jurevičius

"Nesvarbu, koks švilpukas, mūsų darbas yra žaisti ir nereaguoti", - sakė Tomas Masiulis. Jo treniruojami Kauno „Žalgirio“ (7-5) krepšininkai sužaidė rezultatyviausias sezono rungtynes Eurolygoje, tačiau patyrė pralaimėjimą. Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje nusileido Madrido „Real“ (6-6) komandai 99:100.

Mače Madride Laurynas Birutis atidarė taškų sąskaitą dukart įveikdamas Walterio Tavareso gynybą, Ąžuolas Tubelis pridėjo baudos metimą, Sylvainas Francisco smeigė tritaškį (8:10), tačiau varžovai kelias žalgiriečių klaidas pavertė lengvais taškais – 8:18. Ignas Brazdeikis pataikė sudėtingą metimą viena ranka, Maodo Lo įmetė baudą, Dustinas Sleva buvo taiklus iš vidutinio nuotolio, S.Francisco pirmąjį kėlinį užbaigė dvitaškiu su pražanga- 16:22.

„Real“ krepšininkai vėl truktelėjo į priekį (16:28), tačiau netrukus S.Francisco pataikė tritaškį ir dukart asistavo D.Slevos tolimiems šūviams – 25:28. M.Lo po krepšiu surado tiek Mosesą Wrightą, tiek Ą.Tubelį – 29:33. Antrajam kėliniui artėjant pabaigos link, M.Wrightas ir Ą.Tubelis rinko po dar 2 taškus, I.Brazdeikis pridėjo 4 taškus – 37:43.

Ą.Tubelis trečiąjį kėlinį pradėjo taikliu tritaškiu iš krašto, S.Francisco sumetė 3 baudas ir atliko puikų perdavimą tam pačiam Ą.Tubeliui po krepšiu – 45:44. I.Brazdeikis įdėjo greitoje atakoje po dar vieno S.Francisco perdavimo, o Ą.Tubelis rinko 7 taškus iš eilės – 54:47. M.Wrightas pataikė iš vidutinio nuotolio, Edgaras Ulanovas sumetė baudas, S.Francisco pridėjo 4 taškus, bet „Real“ lygino rezultatą – 62:62.

Ketvirtajame kėlinyje prasidėjo taškų lenktynės: S.Francisco atliko perdavimus M.Wrightui ir Ą.Tubeliui bei pats pelnė 5 taškus – 72:69. I.Brazdeikis pataikė iš vidutinio nuotolio, M.Wrightas dėjo į krepšį po S.Francisco devintojo perdavimo, o šis tritaškiu lygino rezultatą – 79:79. Pasižymėjo D.Sleva, bet šeimininkai šiek tiek atsiplėšė – 81:89. D.Sleva ir E.Ulanovas tritaškiais per 24 sekundes kirpo atsilikimą – 87:89. Po S.Francisco tolimo metimo ir E.Ulanovo dvitaškio su pražanga (93:94) žalgiriečiai dar ir apsigynė, bet teisėjai fiksavo pražangą puolime M.Lo ir jam bei suoleliui netrukus skyrė technines pražangas, kurias „Real“ pavertė 5 taškų persvara – 93:98. S.Francisco 2 tritaškiais kirpo skirtumą iki minimumo, tačiau paskutinis I.Brazdeikio metimas per visą aikštę tikslo nepasiekė – 99:100.

„Žalgiris“: S.Francisco 33 (7/9 trit., 11 rez. perd., 2 per. kam.), Ą.Tubelis 19 (5 atk. kam.), D.Sleva 13, M.Wrightas 11, I.Brazdeikis 10, E.Ulanovas 8, L.Birutis 4, M.Lo 1 (5 rez. perd., 2 per. kam.), D.Sirvydis 0, M.Rubštavičius 0, A.Butkevičius 0.

„Real“: T.Maledonas 25 (7/8 dvit., 11/11 baud., 5 rez. perd., 2 per. kam.), T.Lylesas 21 (5 atk. kam.), F.Campazzo 20 (4 rez. perd.), W.Tavaresas 12 (11 atk. kam., 3 blk.).

"Šiemet techninės pražangos duodamos iš karto. Šiek tiek keistoka, nes tokia pati situacija šioje salėje buvo prieš savaitę Kostui Sloukui. Jis dukart daužė rankas, bet pražangos negavo. Nežinau, gal jie pažiūrėjo ir nusprendė, kad dabar jau reikia duoti. Bet iš tikrųjų mes negalime teisintis. Aišku, negalime daryti techninių pražangų, anksčiau šį sezoną tokių problemų nebuvo, bet čia didelė bėda", - kertines M. Lo pražangas komentavo T. Masiulis.

Šiame straipsnyje:
Eurolyga
Madrido Real
Kauno Žalgiris

ei žalgirieciai
tos kur buvo apacioje lipa aukstyn ir greit jus perlips ,o žalgirio 'Asai' leidzias zemyn ,bet gal nebus paskutiniai ,gal pries paskutiniai arba 3-4 nuo galo geriausiu atveju ! Gautu atlygi uz rezultatus tai gal ir treniruotusi labiau .
1
-1
Manau
Prakišo ne dėl Lo klaidos gale, o dėl ... Francisko atmestino žaidimo pradžioje ir 5 klaidų, prarastų kamuolių... Sumeskite baudas, sumeskite iš arčiau, nedarykite kvailų pražangų ir klaidų ... ir bėdų nekils, ane ? O dabar vien kiek buvo bauduojama ir ... gaunama 2+1.
3
-1
FAKTAS
1.Birkutis, Sirvydis ir Lo tikrai neverti būti Žalgiryje. Jei jie per eilę [ 10 ? ] rungtynių įmeta apie dešimtį taškų [ ar kiek daugiau ], kalbama jog ... "gerai sužaidė"... Šiaip iš jų nekas aikštėje, nes nei ginasi, nei puola normaliai... 2. Iš "gerųjų" žaidėjų, norėtumėm geresnių baudų bei dvitaškių metimų ir mažiau klaidų. Juk statistiškai dvitaškiai visose komandose metami procentaliai geriau, nei tritaškiai. Žalgiriečiai geriau svaidys tritaškius, kad ir nekrentant,nei iš po krepšio. Ne visada [ ir dažniausiai ] taip sukris, kaip vakar gale įkrito prancūzui... 3. Jei seksis žaisti, kaip su ispanais žaidė trečiame-ketvirtame kėliniuose, tai kitose ir tolimesnėse kovose turi būti ne blogai. Rungtyniauti užsivedus reikia nuo pat pradžių, o ne vien pabaigoje.
3
-1
