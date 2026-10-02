Startuoja naujasis LMKL sezonas: į kovą stoja 25 komandos

Jau rytoj čempionatą atidarys Kauno „Aistės-LSMU“ ir Liepojos „Liepaja/LSSS“, o sekmadienį krepšinio gerbėjų lauks intriguojantis Klaipėdos derbis tarp „Neptūno-Victoria“ ir LCC tarptautinio universiteto komandų.
Šis LMKL sezonas išskirtinis ir gerokai didesniu rungtynių skaičiumi. A diviziono komandos sužais net trečdaliu daugiau rungtynių nei praėjusiame sezone. Tokiu sprendimu siekiama suteikti žaidėjoms daugiau konkurencingų rungtynių ir sudaryti dar geresnes sąlygas jų meistriškumui augti.
Visas LMKL rungtynes krepšinio gerbėjai galės tiesiogiai stebėti LMKL „YouTube“ kanale ir LMKL „Facebook“ paskyroje. Taip siekiama, kad moterų krepšinio transliacijos būtų dar lengviau ir patogiau pasiekiamos visiems sirgaliams.
Bendrame LMKL/WBBL čempionate kartu su Lietuvos ekipomis rungtyniaus ir keturios stipriausios Latvijos komandos, todėl žiūrovų laukia dar daugiau įtemptų dvikovų.
Viso sezono metu lyga skirs dėmesį ir individualiems žaidėjų pasiekimams. Kiekvieną mėnesį LMKL paskelbs naudingiausią mėnesio žaidėją (MVP) bei kylančią žvaigždę – geriausiai pasirodžiusią žaidėją iki 20 metų.
Spalio 27 dieną startuos ir Karalienės taurės turnyras. Jame kartu su septyniomis stipriausiomis Lietuvos komandomis pirmą kartą varžysis ir Vilniaus „Kibirkšties“ dublerių komanda, rungtyniaujanti LMKL B divizione. Karalienės taurės kovas vainikuos finalo ketvertas, kurį planuojama surengti vasario 5–7 dienomis viename iš Lietuvos moterų krepšinio miestų.
Dar viena ypatinga šio sezono naujiena – po daugelio metų LMKL čempionate vėl turėsime komandą, atstovaujančią Lietuvai stipriausiame Europos moterų klubiniame turnyre –Eurolygoje. Šį sezoną joje rungtyniaus Vilniaus „Kibirkštis-TOKS“.
Netrukus visu pajėgumu startuos ir naujoji LMKL interneto svetainė – www.lmklyga.lt, kurioje sirgaliai galės rasti svarbiausią informaciją apie čempionatą, komandas, rungtynes ir lygos naujienas.
Naujausi komentarai