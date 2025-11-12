 Pyktelėjęs Tomas Masiulis: atrodė, kad pirmą kartą žaidžiame tokioje atmosferoje

2025-11-12 23:16
Zigmas Jurevičius

"Gynyboje su mumis darė tai, ką norėjo, viskas ėjosi pernelyg lengvai", - pripažino Tomas Masiulis. Kauno „Žalgirio“ (7-3) komandos keturių iš eilės pergalių Eurolygoje serija nutrūko Graikijoje. T. Masiulio auklėtiniai dešimtojo turo rungtynėse pralaimėjo Pirėjo „Olympiacos“ (7-3) krepšininkams 78:95.

„Žalgiriui“ pirmuosius taškus po puolime atsikovotų kamuolių rinko Edgaras Ulanovas ir Ignas Brazdeikis – 4:4. E.Ulanovas sumetė 2 baudas, tritaškį pataikė Sylvainas Francisco (9:11), bet po to 4 minučių atkarpą kauniečiai pralaimėjo net 0:15 ir atsiliko 9:26. Pirmąjį kėlinį užbaigė Moseso Wrighto baudų metimai ir Deivido Sirvydžio taiklus tritaškis po prieš tai buvusių 4 nesėkmingų bandymų – 14:28.

Antrojo kėlinio pradžioje deficitas buvo išaugęs iki 22 taškų – 14:36. Tylą nutraukė S.Francisco 5 baudų metimai ir M.Wrighto 4 taškai – 23:38. S.Francisco pelnė dar 6 taškus ir mažino skirtumą iki 29:41. Ąžuolas Tubelis dukart pasinaudojo komandos draugų perdavimais, tritaškį smeigė Maodo Lo, bet į didžiąją pertrauką žalgiriečiai išėjo atsilikdami 36:50.

Per trečiojo kėlinio pirmas 3 minutes „Žalgiriui“ tik M.Wrightas pelnė taškus – 38:61. Dvitaškius įmetė M.Wrightas, Arnas Butkevičius ir Ą.Tubelis, tačiau varžovų persvara dar labiau išaugo – 44:69. Dustinas Sleva rinko 4 taškus, po krepšiu prasiveržė M.Lo, baudų metimus pridėjo Laurynas Birutis – 53:74.

Ketvirtąjį kėlinį pradėjo D.Sirvydžio taiklus metimas, S.Francisco įmesta bauda ir D.Sirvydžio du taiklūs baudos metimai – 58:77. Vėliau iš vidutinio nuotolio pataikė E.Ulanovas, M.Wrightas pridėjo 3 taškus, D.Sirvydis – 5, Mantas Rubštavičius įmetė tritaškį, D.Sleva rinko 4 taškus, tritaškiu paskutiniuosius „Žalgirio“ taškus pelnė I.Brazdeikis – 78:95.

„Žalgiris“: S.Francisco 15, M.Wrightas 13 (10 atk. kam.), D.Sirvydis 12 (5 atk. kam.), D.Sleva 8 (6 atk. kam.), E.Ulanovas 6, Ą.Tubelis 6 (5 atk. kam.), M.Lo 5, I.Brazdeikis 5, L.Birutis 3, M.Rubštavičius 3, A.Butkevičius 2, K.Mikalauskas 0.

„Olympiacos“: T.Dorsey 30, N.Milutinovas 16 (8 atk. kam., 4 rez. perd.), S.Vezenkovas 14 (8 atk. kam.).

"Daug rungtynių pirmaudavome, o dabar pradėjome atsilikinėdami... Galbūt reikia mokėti žaisti ir pralaimint. Negali sakyti, kad nesikovėme, nes puolime atsikovojome daug kamuolių. Metimai nepakrito, bet negalime pasiteisinti, kad jeigu neįmetame, todėl nustojame žaisti, - skundėsi T. Masiulis. - Pirmoje pusėje praleidome 50 taškų - tai yra didžiausia bėda. Buvo daug vaikiškų klaidų, kurios nustebino. Atrodė, kad pirmą kartą tokioje atmosferoje žaidžiame su tokia komanda".

