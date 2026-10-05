 Prie vairo įkliuvusiam neblaiviam krepšininkui – žinia iš klubo

Prie vairo įkliuvusiam neblaiviam krepšininkui – žinia iš klubo

2026-10-05 19:56
BNS inf.

Pirmadienio naktį neblaiviam prie vairo įkliuvusiam Kauno „Žalgirio“ gynėjui amerikiečiui Carsenui Edwardsui (Karsenui Edvardsui) klubas skyrė finansinę baudą.

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<span>Prie vairo įkliuvusiam neblaiviam krepšininkui – žinia iš klubo</span>
Prie vairo įkliuvusiam neblaiviam krepšininkui – žinia iš klubo / Asociatyvi E. Ovčarenkos / BNS nuotr.

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„Klubas išsiaiškino incidento aplinkybes ir, vadovaudamasis komandos taisyklėmis, priėmė sprendimą žaidėjui skirti finansinę baudą“, – pirmadienį pranešta „Žalgirio“ interneto svetainėje.

„Toks poelgis neatitinka Kauno „Žalgirio“ vertybių, profesionaliems sportininkams keliamų standartų ir atsakomybės, kurios tikimasi iš klubui atstovaujančių asmenų. Organizacija laikosi aiškios pozicijos, kad kiekvienas komandos narys privalo savo elgesiu rodyti pagarbą įstatymams ir būti atsakingu pavyzdžiu tiek aikštėje, tiek už jos ribų“, – nurodoma pranešime.

Klubas nepranešė, kokio dydžio bauda skirta žaidėjui.

Anot „Žalgirio“, C. Edwardsas pripažino savo klaidą, supranta padaryto nusižengimo rimtumą, pripažįsta, kad jo elgesys neatitiko nei klubo vertybių, nei jam keliamų profesionalumo reikalavimų, ir nuoširdžiai dėl to gailisi.

Krepšininkas pirmadienio naktį apie 0.30 val. buvo sustabdytas per policijos reidą Kaune, Birštono gatvėje.

„Automobilį „VW Tiguan“ vairavusiam žalgiriečiui nustatytas 1,07 promilės girtumas“, – BNS sakė Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.

Sekmadienio vakarą Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse „Žalgiris“ 97:68 nugalėjo Panevėžio „Lietkabelį“. C. Edwardsas pelnė 11 taškų.

Šiame straipsnyje:
žalgiris
Girtumas
vairavimas išgėrus
bauda

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