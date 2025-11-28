 Nepamirštama akimirka kalnuose: „Žalgirietis“ Deividas Sirvydis pasipiršo savo mylimajai

2025-11-28 11:38
Brigita Juodelytė

„Žalgirio“ puolėjas Deividas Sirvydis pasidalijo džiugiomis naujienomis – krepšininkas pasipiršo savo mylimajai Justei. Apie sužadėtuves jis pranešė savo „Instagram“ paskyroje, kur įkėlė romantišką akimirką įamžinančią nuotrauką.

Deividas Sirvydis Deividas Sirvydis Deivido Sirvydžio mylimoji Justė.

Savo „Instagram“ istorijoje D. Sirvydis pasidalijo kadru iš snieguotų kalnų – šalia įspūdingų dantytų uolų viršukalnių jo mylimoji pozuoja pakėlusi ranką ir rodydama sužadėtuvių žiedą.

Deivido Sirvydžio mylimoji Justė.
Deivido Sirvydžio mylimoji Justė. / Stop kadras

Netrukus apie šią žinią pranešė ir „BC Žalgiris Kaunas“ savo „Facebook“ paskyroje. 

Klubas pasidalijo Sirvydžio nuotrauka bei momentu iš jo „Instagram“ istorijos ir pridėjo šiltą sveikinimą: „Ji pasakė TAIP! Didžiausi sveikinimai Deividui ir Justei“.

Po įrašu socialiniuose tinkluose pasipylė tūkstančiai reakcijų, o gerbėjai ėmė sveikinti jaunąją porą. Komentarų skiltyje netrūko linkėjimų ir palaikymo žodžių.

D. Sirvydis, šiuo metu vilkintis žaliai baltus „Žalgirio“ marškinėlius, pastaruoju metu demonstruoja puikią sportinę formą, o dabar savo sirgalius nudžiugino ir svarbiu įvykiu asmeniniame gyvenime.

