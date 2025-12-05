Miley Cyrus patvirtino netikėtą žinią: paslaptį saugojo tyliai

Apie sužadėtuves ji pranešė gruodžio 2-ąją. Ypatingas momentas įvyko po ketverių metų draugystės. Interviu žurnalui „People“ Miley sakė esanti „nustebinta“, kad jiems pavyko išlaikyti tiek daug privatumo.
„Galiu pasakyti tiek, kad mums labai svarbu privatumas ir tai, kad viską laikome tik sau. Mane tikrai stebina, kad man apskritai pavyksta tai turėti. Tai suteikia daugiau pasirinkimo laisvės“, – pasakojo ji.
31-erių atlikėja pridūrė, kad ribas jai lengviau nustatyti dėl patirties ir subrendimo.
„Bėgant metams vis labiau saugau, ką noriu atskleisti apie savo santykius“, – atviravo M. Cyrus.
Miley neabejoja, kad jų santykiai išliks tvirti. 2024 m. duotame interviu žurnalui „Harper’s Bazaar“ ji pasakojo, kad juos jungia gebėjimas į gyvenimą žiūrėti lengviau ir nepriimti jo pernelyg rimtai. Dar vienas mylimojo privalumas – Maxxo astrologinis ženklas.
„Jis yra skorpionas, kaip ir jo senelis. Būtent tai daro Maxxą tokį įdomų – jis gali įgelti. Skorpionai atrodo tarsi angelai, kol apsisuka ir parodo savo geluonį“, – juokavo dainininkė „Sorry We’re Cyrus“ tinklalaidėje.
Miley ir muzikantas Maxxas Morando pradėjo susitikinėti 2021 m. Kaip ji pasakojo „British Vogue“, juos suvedė aklas pasimatymas.
„Man jis buvo aklas, jam – nelabai. Pagalvojau: blogiausia, kas gali nutikti – išeisiu“, – sakė atlikėja.
Pora pirmą kartą viešai kartu pasirodė 2021 m. lapkričio 2 d. „Gucci Love Parade“ renginyje, taip tapdami oficialia raudonojo kilimo pora.
Naujausi komentarai