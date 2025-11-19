 Dar vienas žalgirietis patyrė traumą

Dar vienas žalgirietis patyrė traumą

2025-11-19 12:47
zalgiris.lt inf.

Kauno „Žalgirio“ gynėjas Dovydas Giedraitis komandai aikštelėje padėti negalės dar kelias savaites.

Dovydas Giedraitis
Dovydas Giedraitis / T. Biliūno / BNS nuotr.

Po vasarą atliktos riešo operacijos ir iki lapkričio trukusios reabilitacijos į rikiuotę bandęs sugrįžti žalgirietis pirmadienio treniruotės metu pajuto šlaunies skausmus.

Po atliktų medicininių tyrimų paaiškėjo, kad žalgirietis negalės rungtyniauti keletą savaičių.

Į aikštę D. Giedraitis buvo sugrįžęs lapkričio 9 d. rungtynėse su Kėdainių „Nevėžiu-Paskolų klubu“. Tada per 21 minutę jis pelnė 13 taškų.

Praėjusią savaitę gynėjas su „Žalgiriu“ keliavo į Eurolygos dvigubos savaitės susitikimus, bet treniruotėse jautė diskomfortą ir komandai padėti negalėjo.

Šiame straipsnyje:
Dovydas Giedraitis
zalgirietis
Kauno Žalgiris
trauma

TTT
Naujausiame lietuvių kalbos žodyne yra paaiškinimas..... Trauma ir Giedraitis,turi tokią pačią reikšmę!!!!!!
2
0
