Namų sienos nepadėjo ne vien „Žalgiriui“

Nuostoliai – nė motais
Žalgiriečiai savo arenoje 64:87 pralaimėjo ne stipriausios sudėties Stambulo „Anadolu Efes“ ekipai.
Svečių gretose nebuvo Ercano Osmanio, Shane’o Larkino, Burako Yildizlio, Perry Linnardo Doziero, Georgios’o Papagiannio.
Be to, neoficialiomis žiniomis, dar kelis krepšininkus, tarp jų – starto penkete Kaune žaidusius Nicką Weilerį-Babbą ir Vincentą Poirier – esą kamavo nrdideli negalavimai, tačiau tai nesutrukdė jiems svariai prisidėti prie pergalės: N. Weileris-Babbas atliko 13 rezultatyvių perdavimų, V. Poirier surinko 14 taškų ir šešis kartus atkovojo kamuolį.
Kauniečiai pataikė 27 proc. tritaškių (7/26), svečiai – 50 proc. (11/22).
Įvardijo priežastis
„Neparengiau savo komandos, tai mano kaltė. Mes negalime pradėti namų rungtynių per kėlinį praleisdami 28 taškus. Didžiausia problema buvo gynyba“, – sakė „Žalgirio“ strategas Tomas Masiulis.
„Blogai žaidėme ne tik pirmą kėlinį, bet ir antrą rungtynių dalį. Galutinis rezultatas priklauso nuo to, kaip reaguojame į varžovų fiziškumą, o tai reikia padaryti iškart, kad nustatytume rungtynių toną“, – kalbėjo puolėjas Ąžuolas Tubelis.
Šiandien Lietuvos čempionai taip pat namuose išmėgins jėgas su Belgrado „Partizan“ komanda, kuri savo arenoje 68:86 nusileido Bolonijos „Virtus“.
Š. Jasikevičius – apie nuovargį
Nepasisekė nei Eurolygos čempionės titulą ginančiai Stambulo „Fenerbahce“, nei vicečempionui „Monaco“, nei šiemet pavasarį finalo ketverto turnyre trečią vietą užėmusiam Pirėjo „Olympiakos“.
Šarūno Jasikevičiaus treniruojama „Fenerbahce“ namuose 77:81 pralaimėjo Atėnų „Panathinaikos“.
„Galbūt nežaidėme geriausio krepšinio, bet mūsų charakteris – aukšto lygio, pavyko suformuoti ir komandos identitetą. Pamatysime, kaip viskas klostysis toliau, bet pastangomis esu patenkintas, – kalbėjo Š. Jasikevičius. – Kita vertus, varžybų tvarkaraštis – sudėtingas, žaidžiame per daug rungtynių, o tai lemia ir tam tikrą psichologinį nuovargį.“
„Panathinaikos“ vyriausiasis treneris Erginas Atamanas šiam mačui neregistravo Mariaus Grigonio.
Blykstelėjo G. Radzevičius
„Monaco“ svečiuose 73:85 neatsilaikė prieš Vitorijos „Baskonia“. Ispanijos klubui Gytis Radzevičius pelnė 12 taškų (pataikė 2/2 tritaškių), penkis kartus atkovojo kamuolį.
Čiurnos traumą gydosi Vitorijos ekipos kapitonas Tadas Sedekerskis. Gruodžio 11-ąją lietuviui atlikta operacija.
„Olympiakos“ savo aikštėje 92:99 nusileido „Valencia“ krepšininkams.
Donato Motiejūno atstovaujama Belgrado „Crvena zvezda“ svečiuose 78:84 neprilygo sezono lyderiui Tel Avivo „Hapoel“. Lietuvis surinko 4 taškus, du kartus atkovojo kamuolį.
Statistika
„Žalgiris“–„Anadolu Efes“ 64:87 (17:28, 18:9, 16:26, 13:24). Kaunas, Žalgirio arena, 14 506 žiūrovai.
„Žalgiris“: N. Williamsas-Gossas 11 taškų, S. Francisco 10 (1/5 dvitaškių, 2/7 tritaškių, 5 rezultatyvūs perdavimai), L. Birutis ir E. Ulanovas (6 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai) po 9, Ą. Tubelis 6 (6 atkovoti kamuoliai), D. Sirvydis 5 (1/6 tritaškių), M. Wrightas 4, I. Brazdeikis ir D. Sleva (4 atkovoti kamuoliai) po 3, D. Giedraitis ir M. Lo po 2, M. Rubštavičius 0.
„Anadolu Efes“: C. Swideris 18 taškų (4/6 tritaškių), V. Poirier 14 (6 atkovoti kamuoliai), J. Loydas 12 (1/6 dvitaškių, 3/3 tritaškių), R. Beaubois 9, K. Jonesas 8, N. Weileris-Babbas 7 (13 rezultatyvių perdavimų, 3 perimti kamuoliai), R. Šmitas (5 atkovoti kamuoliai) ir D. Mutafas po 5, S. Hazeras ir I. Cordinieris po 4, E. Yilmazas 1.
Komandų rodikliai. Taiklumas: dvitaškių – 16/34 (47 proc.) ir 17/37 (46 proc.), tritaškių – 7/26 (27) ir 11/22 (50), baudų metimų – 11/15 (73) ir 20/26 (77). Atkovota kamuolių – 34 ir 35, perimta – 3 ir 9. Rezultatyvūs perdavimai – 16 ir 22. Klaidos – 9 ir 6.
16-as turas
„Paris Basketball“–„Barcelona“ 69:85 (13:30, 16:22, 23:16, 17:17). 7 933 žiūrovai. N. Hifis 16 taškų / K. Punteris 21 taškas (4 rezultatyvūs perdavimai, 4 klaidos).
Milano „Emporio Armani“–Madrido „Real“ 89:82 (23:21, 27:18, 16:21, 23:22). 3 503 žiūrovai. M. Guduričius 22 taškai (4/7 tritaškių) / F. Campazzo 25 taškai (5/7 tritaškių).
Pirėjo „Olympiakos“–„Valencia“ 92:99 (27:25, 20:24, 29:18, 16:32). 10 897 žiūrovai. S. Vezenkovas 24 taškai (8 atkovoti kamuoliai) / N. Reuversas 21 taškas.
Tel Avivo „Hapoel“–Belgrado „Crvena zvezda“ 84:78 (21:21, 19:16, 21:22, 23:19). 6 230 žiūrovų. E. Bryantas 28 taškai (9 atkovoti kamuoliai) / J. Butleris 27 taškai (8 rezultatyvūs perdavimai).
Stambulo „Fenerbahce“–Atėnų „Panathinaikos“ 77:81 (16:17, 21:24, 20:9, 20:31). 12 813 žiūrovų. T. Hortonas-Tuckeris 22 taškai (6 atkovoti kamuoliai) / K. Nunnas 25 taškai (5 klaidos).
„Dubai“–Tel Avivo „Maccabi“ 95:97 (30:23, 22:28, 14:28, 29:18). M. Wrightas 26 taškai (10 rezultatyvių perdavimų) / J. Hoardas 21 taškas (6 atkovoti kamuoliai).
Vilerbano ASVEL–Miuncheno „Bayern“ 76:74 (15:22, 27:16, 9:24, 25:12). 8 422 žiūrovai. T. Heurtelis 15 taškų (4/5 dvitaškių) / S. Dindwiddie 15 taškų (5 rezultatyvūs perdavimai).
Belgrado „Partizan“–Bolonijos „Virtus“ 68:86 (19:24, 18:16, 15:23, 16:23). 16 435 žiūrovai. S. Brownas 15 taškų (4 klaidos) / C. Edwardsas 20 taškų (4/13 dvitaškių, 3/8 tritaškių).
Vitorijos „Baskonia“–„Monaco“ 85:73 (17:14, 26:20, 19:21, 23:18). 7 234 žiūrovai. T. Luwawu-Cabarrot 19 taškų (3/4 tritaškių) / M. Jamesas 21 taškas (5 atkovoti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai).
Turnyro lentelė
1. „Hapoel“ 12 4 +104
2. „Valencia“ 11 5 +71
3. „Barcelona“ 11 5 +49
4. „Panathinaikos“ 10 6 +40
5. „Fenerbahce“ 9 6 +16
6. „Monaco“ 9 7 +84
7. „Crvena zvezda“ 9 7 +52
8. „Žalgiris“ 9 7 +51
9. „Real“ 9 7 +24
10. „Emporio Armani“ 9 7 +14
11. „Olympiakos“ 8 7 +40
12. „Virtus“ 8 8 –9
13. „Dubai“ 7 9 –26
14. „Maccabi“ 6 10 –42
15. „Baskonia“ 6 10 –43
16. „Anadolu Efes“ 6 10 –64
17. „Partizan“ 6 10 –83
18. „Paris Basketball“ 5 11 –44
19. „Bayern“ 5 11 –91
20. ASVEL 4 12 –143
