„Lietuvos krepšinis“ apskundė etikos pažeidimu kaltintam Robertui Javtokui palankų teismo sprendimą

Tai portalui „15min“ antradienį patvirtino ALK generalinis sekretorius Dominykas Domarkas.
„Vakar pateikėme apeliacinį skundą. Įvertinę pirmosios instancijos teismo sprendimą, klausimo aktualumą ir bylos sudėtingumą, nusprendėme siekti apeliacinės instancijos teismo vertinimo. Mūsų vertinimu, pirmosios instancijos teismo sprendime reikšmingi bylos aspektai nebuvo pakankamai išsamiai išnagrinėti“, – paaiškino ALK generalinis sekretorius, pirmadienį laikinai perėmęs prezidento pareigybes iš pasitraukusio Mindaugo Balčiūno.
Kaip rašė BNS, EDAK R. Javtoką nubaudė už tai, kad jis televizijos laidoje „Nepatogūs klausimai“ įžeidžiamai pasisakė apie tuometinę Lietuvos moterų krepšinio rinktinės žaidėją Kamilę Nacickaitę-Van der Horst ir jos šeimą. Jos vyrą ir vaiko tėvą pavadino „juodu“, taip pat nurodė, kad krepšininkė anksčiau „buvusi kaip ir su moterimi“. Komisija R. Javtokui skyrė 858 eurų baudą.
Krepšininkė kreipėsi į ALK dėl R. Javtoko viešų pasisakymų jos atžvilgiu.
Tačiau Kauno apylinkės teismas rugpjūtį konstatavo, jog EDAK neturėjo teisinio pagrindo pradėti drausmės bylos, o nagrinėdama drausmės bylą ir skirdama sankciją, viršijo kompetencijos ribas.
D. Domarkas teigė, kad priimdama sprendimą šioje byloje EDAK išreiškė asociacijos vertybinę poziciją dėl pagarbos žmogui, jo orumui ir privatumui bei elgesio standartų, kurių tikimasi iš Lietuvos krepšinio bendruomenės narių.
Kaip rašė BNS, buvęs krepšininkas teismo prašė panaikinti ALK Etikos, drausmės ir apeliacinės komisijos praėjusių metų spalio 15-osios sprendimą ir pripažinti jį negaliojančiu.
R. Javtokas neigė padaręs pažeidimą, tuo metu „Lietuvos krepšinis“ jo reikalavimus laikė nepagrįstais siekiant išvengti drausminės atsakomybės, todėl prašė ieškinį visiškai atmesti.
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