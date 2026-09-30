„Lietkabelis“ pergale pradėjo Europos taurės turnyrą

Sarajevo „Bosna BH Telecom“ Europos taurėje pakeitė vietą turnyre praradusią „AS Monaco“ ekipą.
Rungtynių eiga:
„Lietkabelis“ rungtynes pradėjo tokiu starto penketu:
Alexanderis Schumacheris
Ivanas Février
Ognjenas Jaramazas
Milošas Ilićius
Danielis Baslykas
Rungtynes abi komandos pradėjo sėkmingais prasiveržimais, po kurių sekė taiklūs metimai iš trijų taškų zonos. Sužaidus daugiau nei penkias minutes, Ivanas Février buvo vienintelis „Lietkabelio“ gretose taškus pelnęs krepšininkas (5:5).
Panevėžiečiai ir kėliniui įpusėjus strigo puolime. Sarajevo ekipa pelnė aštuonis taškus be atsako, todėl minutės pertraukėlė buvo itin reikalinga „Lietkabelio“ trenerių štabui (5:13).
Nors po pasitarimo šeimininkams pavyko kiek sumažinti atsilikimą, „Lietkabelis“ vis dar buvo besivejančiųjų vaidmenyje. Po dviejų taiklių Ivano Février baudų metimų komandas skyrė šeši taškai (9:15).
Paskutinę pirmojo ketvirčio minutę G. Nemeikša pataikė tritaškį iš aikštės kampo, tačiau jau kitoje atakoje, paskutinę kėlinio sekundę, „Bosna BH Telecom“ atsakė taikliu metimu iš aikštės vidurio. Po pirmojo ketvirčio komandas vėl skyrė aštuoni taškai (12:20).
Prasidėjus antrajam kėliniui Sarajevo ekipa realizavo du baudų metimus, o skirtumas tarp komandų pirmą kartą tapo dviženkliu (12:22).
Iki kėlinio pabaigos likus septynioms minutėms, N. Radžiaus gynybos ir kovos įkvėptiems panevėžiečiams pavyko sumažinti atsilikimą. Po aštraus Mariaus Valinsko prasiveržimo „Lietkabelio“ deficitas sumenko iki septynių taškų (19:26).
Prasidėjus antrajai kėlinio pusei „Lietkabelis“ vis dar buvo besivejančiųjų vaidmenyje. Panevėžiečiams sunkiai sekėsi pataikyti metimus, tačiau po Ivano Février dvitaškio su pražanga skirtumas sumažėjo iki vieno metimo (31:34).
Kėlinio pabaigą energingiau ir užtikrinčiau sužaidė „Lietkabelis“. Panevėžiečiai buvo persvėrę rungtynių rezultatą, tačiau paskutinėje savo atakoje „Bosna BH Telecom“ atkovojo kamuolį puolime ir pelnė taškus. Į ilgąją pertrauką šeimininkai išėjo turėdami minimalų vieno taško deficitą (37:38).
Trečiąjį ketvirtį „Lietkabelis“ pradėjo persverdamas rezultatą. Ognjenas Jaramazas akrobatiniu metimu išvedė šeimininkus į priekį (39:38).
Trečiasis ketvirtis dideliu rezultatyvumu taip pat nepasižymėjo. Vis dėlto „Lietkabeliui“ pavyko išlaikyti trapų vieno taško pranašumą (47:46).
Iki kėlinio pabaigos likus kiek daugiau nei trims minutėms, panevėžiečiai ir toliau sėkmingai didino savo pranašumą. Šeimininkai pelnė šešis taškus be atsako ir susikrovė penkių taškų persvarą (51:46).
Ketvirčiui artėjant prie pabaigos, „Lietkabelis“ ir toliau po truputį didino savo persvarą. Po taiklaus N. Radžiaus tritaškio kėlinio pabaigoje panevėžiečiai į lemiamą ketvirtį žengė turėdami jau devynių taškų pranašumą (62:53).
Ketvirtąjį kėlinį M. Valinskas pradėjo išprovokuodamas pražangą metimo metu ir realizuodamas abi baudas. Taip „Lietkabelis“ pirmą kartą rungtynėse susikrovė dviženklį pranašumą (64:53).
„Lietkabelis“ ir toliau kontroliavo rungtynių eigą. Šeimininkai laimėjo atkarpą 18:9, o sužaidus beveik tris ketvirtojo kėlinio minutes panevėžiečių pranašumas išaugo iki 14 taškų (69:55).
Kėliniui įpusėjus, svečiams pavyko sumažinti atsilikimą. „Lietkabelis“ įstrigo puolime, o „Bosna BH Telecom“ pelnė devynis taškus be atsako ir priartėjo iki penkių taškų (69:64).
Likus mažiau nei dviem minutėms iki rungtynių pabaigos, „Lietkabelio“ pranašumas ištirpo iki vieno taško. Tuomet svarbų tritaškį pataikė I. Février, tačiau jau kitoje atakoje svečiai atsakė tuo pačiu (72:71).
Iki rungtynių pabaigos likus 24,2 sekundės, „Bosna BH Telecom“ stojo prie baudų metimo linijos. Bosnijos ir Hercegovinos čempionai pataikė tik vieną baudą iš dviejų ir išlygino rezultatą (72:72).
Paskutinių sekundžių herojumi vėl tapo Ognjenas Jaramazas. Paskutinę rungtynių sekundę jis pataikė sudėtingą tolimą metimą ir išplėšė Panevėžio „Lietkabeliui“ pergalę pirmosiose Europos taurės sezono rungtynėse (75:72).
„Lietkabelis“: Ivanas Fevrier ir Marius Valinskas po 17, Ognjenas Jaramazas 13, Nojus Radžius 11.
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