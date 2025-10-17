„Kibirkštis-TOKS“ pergalių sąskaitą Europos taurės turnyre atsidarė savo sirgalių akivaizdoje

Po šios akistatos abi komandos F grupės turnyro lentelėje dalinasi 2-3 vietomis, laimėjusios ir pralaimėjusios po vienerias rungtynes.
Rungtynių pradžia sėkmingiau klostėsi vilnietėms, kurios po Zaay Green tolimo metimo pirmavo 12:4. Po minutės pertraukėlės viešnios ėmė artėti, tačiau rezultatą persvėrė tik kėlinukui artėjant prie pabaigos (23:21).
Nors „Kibirkšties-TOKS“ krepšininkės netrukus susigrąžino pranašumą, dar sykį Pečo ekipa pirmavo antrojo kėlinio pradžioje. Pelnęs 7 taškus be atsako, Kosovo klubas įgijo 4 taškų persvarą – 31:27. Tačiau Danielė Paunksnytė tritaškiu pradėjo ypač sėkmingą Lietuvos sostinės komandos atkarpą, kuria laimėjo 15:0 ir nutolo dviženkliu atstumu (42:31), kurį išlaikė iki ilgosios pertraukos.
Trečiojo ketvirčio viduryje Viliui Stanišauskui teko prašyti minutės pertraukėlės, kadangi jo auklėtinių turėta persvara ištirpo iki 4 taškų (55:51). Po jos vilniet4s dar sykį atitrūko – 64:51, o prieš paskutines 10 minučių pirmavo 68:53.
Pakilusios į paskutinį šturmą viešnios priartėjo 6 taškų atstumu (66:72), likus žaisti 4 minutes, tačiau tai buvo viskas, ką jos sugebėjo padaryti Vilniuje. Per kitas 3 minutes taškus rinko tik „Kibirkštis-TOKS“, susigrąžinusi turėtą 15 taškų persvarą, o rungtynes laimėjo rekordiniu 16 taškų skirtumu – 85:69.
Vilniečių gretose išsiskyrė 18 taškų pelniusi Japreece Dean, 16 taškų įmetusi Kamilė Nacickaitė Van Der Horst ir dvigubą dublį, 15 taškų ir 14 atkovotų kamuolių, surinkusi Z. Green.
Varžovių komandoje daugiausiai nemalonumų kėlė Dazia Lawrence, pelniusi 14 taškų.
„Kibirkštis-TOKS“: Japreece Dean 18 (6 rez. Perdavimai), Kamilė Nacickaitė Van Der Horst 16, Zaay Green 15 (14 atk kam., 28 nad. balai), Giedrė Labuckienė 14, Gabija Meškonytė 10, Danielė Paunksnytė 8 (5 atk. kam.), Gabija Galvanauskaitė ir Andjelina Radič po 2. Sintija Aukštikalnytė, Ana Virjoghe ir Justina Miknaitė nepasižymėjo, Laura Želnytė nežaidė trenerio sprendimu.
„KBF Peja 03“: Dazia Lawrence 14, Kirsty Brown 11, Eve Wembanyama ir Adrienne Williams Goldbold po 10.
Kitas Europos taurės rungtynes „Kibirkštis-TOKS“ žais spalio 22 d. Čekijoje su Chomutovo „Levharti“.
